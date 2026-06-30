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Unfall in Lorüns

Pkw gerät auf Gegenfahrbahn: 26-Jährige verletzt

Chronik
30.06.2026 12:25
Der Pkw dürfte wohl als Totalschaden eingestuft werden.
Der Pkw dürfte wohl als Totalschaden eingestuft werden.(Bild: Bernd Hofmeister)

Auf der Montafonerstraße in Lorüns ist es am Dienstagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Eine 26-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt – sie musste ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert werden. 

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Ereignet hat sich der Zusammenstoß am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr: Eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Bludenz war mit ihrem Pkw talauswärts unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen, der von einem 58-jährigen Mann aus dem Raum Dornbirn gelenkt wurde.

Auch der Lkw war nicht mehr fahrtauglich.
Auch der Lkw war nicht mehr fahrtauglich.(Bild: Bernd Hofmeister)

Ins Spital eingeliefert
Die junge Lenkerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden: Während der Pkw an der Seite komplett demoliert wurde, riss am Lastwagen die Plane auf, zudem sind auch die Räder in Mitleidenschaft gezogen worden.

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