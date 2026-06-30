Pkw gerät auf Gegenfahrbahn: 26-Jährige verletzt

Ins Spital eingeliefert

Die junge Lenkerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden: Während der Pkw an der Seite komplett demoliert wurde, riss am Lastwagen die Plane auf, zudem sind auch die Räder in Mitleidenschaft gezogen worden.