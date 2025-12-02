Veronika Sexl als Unirektorin nicht wiederbestellt

Veronika Sexl, die seit März 2023 die Rektorin der Universität Innsbruck ist, muss ihre Funktion nach der ersten vierjährigen Funktionsperiode zurücklegen. Dafür hat der Universitätsrat am Dienstag gestimmt. Sexl selbst hatte Interesse an einer Fortführung der Funktion bekundet. Für die Periode ab März 2027 wird die Position jetzt neu ausgeschrieben.