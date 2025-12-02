Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Scheidet 2027 aus

Veronika Sexl als Unirektorin nicht wiederbestellt

Tirol
02.12.2025 16:25
Veronika Sexl ist seit März 2023 Rektorin der Universität Innsbruck.
Veronika Sexl ist seit März 2023 Rektorin der Universität Innsbruck.(Bild: Johanna Birbaumer)

Veronika Sexl, die seit März 2023 die Rektorin der Universität Innsbruck ist, muss ihre Funktion nach der ersten vierjährigen Funktionsperiode zurücklegen. Dafür hat der Universitätsrat am Dienstag gestimmt. Sexl selbst hatte Interesse an einer Fortführung der Funktion bekundet. Für die Periode ab März 2027 wird die Position jetzt neu ausgeschrieben. 

0 Kommentare

Laut Universitätsgesetz kann ein Rektor oder eine Rektorin während der laufenden Funktionsperiode mit einem „verkürzten Verfahren“ das Interesse bekunden, die Funktion für eine zweite vierjährige Amtsperiode auszuüben. Senat und Universitätsrat müssen diesem Ansinnen mehrheitlich zustimmen, damit die Funktion ohne neuerliche Ausschreibung verlängert wird.

Veronika Sexl, die seit rund 2,5 Jahren die Rektorin der Universität Innsbruck ist, hat ihr Interesse an einer Fortführung der Position im April 2025 bekanntgegeben, nun fanden die entsprechenden Abstimmungen statt. 

Zitat Icon

Der Universitätsrat hat heute in geheimer Abstimmung einer Wiederbestellung mehrheitlich nicht zugestimmt.

Die Universität Innsbruck

Senat stimmte für, Universitätsrat gegen Wiederbestellung
Während sich der Senat der Uni am 20. November in einer geheimen Wahl mehrheitlich für Sexls Wiederbestellung ausgesprochen hat, stimmte der Universitätsrat am heutigen Dienstag mehrheitlich dagegen. 

Lesen Sie auch:
Uni Innsbruck
Veronika Sexl wurde zur neuen Rektorin gewählt
05.07.2022

Posten für 2027 bis 2031 wird neu ausgeschrieben
Somit muss die Position für den Rektor oder die Rektorin der Universität Innsbruck für die Periode März 2027 bis Februar 2031 neu ausgeschrieben werden. Die Pharmakologin Sexl hatte ihr Amt im Frühjahr 2023 angetreten und war auf Tilmann Märk gefolgt.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
244.964 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.496 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.326 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
690 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf