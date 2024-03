Uni-Rektorin: „Noten würde ich mir nicht geben“

Sie sind auch für das Personal zuständig. Sind alles Stellen besetzt und wie ist es um den Nachwuchs und Frauenanteil bestellt?

An einer Universität werden nie alle Stellen immer besetzt sein. Wir haben ungefähr 4000 Forschende und rund 1400 Nachwuchsforschende mit einem Frauenanteil von 43 bis 45 Prozent. Bei den Professorinnen sind wir noch nicht so gut aufgestellt, da haben wir 28 Prozent. Das werden wir weiter fördern. Wir haben in Tirol eine sehr hohe Beschäftigung und es ist gar nicht so leicht, gut qualifizierte Mitarbeiterinnen – auch im administrativen Personal – zu bekommen.