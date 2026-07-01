Landtag sagte Adieu zu seiner ersten Präsidentin

Sonja Ledl-Rossmann legte mit dem Ende des ersten Sitzungstages im Juli-Landtag-Tag alle politischen Funktionen nieder. Sie zog auf den Tag genau vor 18 Jahren im Landtag ein und stand diesem 8 Jahre lang als Präsidentin vor.
Nach acht Jahren als Präsidentin des Tiroler Landtags zog sich Sonja Ledl-Rossmann Mittwochabend von der Spitze des Landesparlaments zurück. Gleichzeitig legte sie ihr Abgeordnetenmandat nieder und verabschiedete sich aus der aktiven Politik.
Ihre letzte Rede im Hohen Haus nutzte sie, um Bilanz über ihre politische Arbeit zu ziehen und zugleich ihren Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeitern für die gemeinsame Zeit und die Zusammenarbeit zu danken: „Es war die Ehre meines politischen Lebens, dem Tiroler Landtag als Präsidentin dienen zu dürfen“, sagte sie.
Es war die Ehre meines politischen Lebens, dem Tiroler Landtag als Präsidentin dienen zu dürfen.
Sonja Ledl-Rossmann
Parteiübergreifende Anerkennung
„Sonja Ledl-Rossmann hat den Landtag mit Würde geleitet und sich stets für einen respektvollen Umgang zwischen allen Fraktionen eingesetzt“, lobte LH Anton Mattle die Außerfernerin.
„18 Jahre politisches Engagement für das Außerfern und ganz Tirol verlangen ebenso viel Respekt ab wie der Mut, beruflich noch einmal Neues zu wagen!“, erklärte Landesgeschäftsführer Florian Klotz, der statt ihr in den Landtag nachrückt.
VP-Klubchef wird als Nachfolger gewählt
Sonja Ledl-Rossmann war auf den Tag genau vor 18 Jahren, am 1. Juli 2008, zum ersten Mal in den Landtag eingezogen. Sie vertrat Tirol im Bundesrat und gelobte als dessen Präsidentin Bundespräsident Alexander Van der Bellen an. Seit 2018 stand sie dem Landtag als erste Präsidentin in der Geschichte vor. Als ihr Nachfolger wird am Donnerstag VP-Klubchef Jakob Wolf gewählt.
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