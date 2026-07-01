Landtag sagte Adieu zu seiner ersten Präsidentin

VP-Klubchef wird als Nachfolger gewählt

Sonja Ledl-Rossmann war auf den Tag genau vor 18 Jahren, am 1. Juli 2008, zum ersten Mal in den Landtag eingezogen. Sie vertrat Tirol im Bundesrat und gelobte als dessen Präsidentin Bundespräsident Alexander Van der Bellen an. Seit 2018 stand sie dem Landtag als erste Präsidentin in der Geschichte vor. Als ihr Nachfolger wird am Donnerstag VP-Klubchef Jakob Wolf gewählt.