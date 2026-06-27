Sesselrücken im Landtag: Breite Mehrheit für Wolf

„Aus frauenpolitischer Sicht gibt VP kein gutes Bild ab“

Tags darauf wird dann der bisherige VP-Klubchef Jakob Wolf auf den Schild gehoben und als Nachfolger gewählt. Dies geschieht in geheimer Abstimmung. Die Stimmen von ÖVP und SPÖ sollten ihm gewiss sein, auch die FPÖ und die Neos haben bereits angekündigt, die Personalia mittragen zu wollen, wenngleich die pinke Klubchefin Birgit Obermüller anmerkt, „dass es kein gutes Signal ist, wenn für Ledl-Rossmann, ihres Zeichens erste Frau als Präsidentin des Tiroler Landestages, ein Mann nachrückt: Nach Dominik Mainusch, der Sophia Kircher ins Präsidium nachfolgte, nominierte die ÖVP wieder einen Mann. Aus frauenpolitischer Sicht gibt die ÖVP sowohl intern als auch nach außen kein gutes Bild ab.“