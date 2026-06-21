Überraschend! Tirols Landtagspräsidentin tritt ab

Paukenschlag in der Tiroler Politik: Mit diesem Schritt hat wohl niemand gerechnet. Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (51) zieht sich nach 18 Jahren aus der Politik zurück. Die ÖVP-Politikerin wird bereits in der nächsten Landtagssitzung Anfang Juli ihr Amt übergeben und danach auch ihr Mandat zurücklegen.
Überraschende Personalrochade in der Tiroler Volkspartei: Die bisherige Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann kündigte am Sonntag in einer Aussendung ihren Rückzug aus der Politik an.
„Richtiger Zeitpunkt für Neues“
Als Grund nennt die 51-jährige Außerfernerin den Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. Künftig wolle sie sich wieder verstärkt ihrer Leidenschaft, dem Gesundheits- und Pflegebereich, widmen. Nach fast zwei Jahrzehnten in der Politik sei nun „der richtige Zeitpunkt gekommen, noch einmal etwas Neues zu wagen“.
Emotionales Schreiben an die Partei
In einem emotionalen Schreiben an die Parteigremien blickt Ledl-Rossmann auf zahlreiche Projekte im Außerfern zurück. Besonders die eigenständige HTL in Reutte und die enge Zusammenarbeit mit dem Allgäu hebt sie hervor.
Gleichzeitig spricht die scheidende Landtagspräsidentin auch die Schattenseiten des politischen Lebens an. Die Politik bringe nicht nur spannende Aufgaben, sondern auch belastende Momente mit sich. Nach reiflicher Überlegung habe sie sich deshalb für den Rückzug entschieden.
ÖVP-Landesparteiobmann und Landeshauptmann Anton Mattle sei bereits in die Entscheidung eingebunden. Die Übergabe an die Nachfolge werde gemeinsam vorbereitet. Wer künftig an der Spitze des Tiroler Landtages stehen wird, soll in den kommenden Tagen entschieden werden.
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