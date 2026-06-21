Überraschend! Tirols Landtagspräsidentin tritt ab

„Richtiger Zeitpunkt für Neues“

Als Grund nennt die 51-jährige Außerfernerin den Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. Künftig wolle sie sich wieder verstärkt ihrer Leidenschaft, dem Gesundheits- und Pflegebereich, widmen. Nach fast zwei Jahrzehnten in der Politik sei nun „der richtige Zeitpunkt gekommen, noch einmal etwas Neues zu wagen“.