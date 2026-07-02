Bürger gestalten sich „ihren“ Stadtplatz virtuell

Schritt für Schritt zum „grünen Wohnzimmer“ mitten in der Stadt: Während derzeit Asphalt den Stadtplatz in Laa dominiert, haben die Stadtväter mithilfe eines Planungsbüros Schritte eingeleitet, dies zu ändern: Nach einer ersten Runde des Ideensammelns geht es nun technisch weiter: Mit einem vorprogrammierten KI-Tool kann jeder seine Vorstellungen von einem attraktiveren Stadtzentrum einbringen.
Mit einem passenden Werkzeug kommen passable Ergebnisse zusammen: In diesem Fall ist es ein professionelles KI-Planungstool, das sich die Bürger von Laa an der Thaya herunterladen können – und dieses wenden sie derzeit mit großer Begeisterung an. Als „Vorlage“ ist das Herzstück – der Stadtplatz in seiner jetzigen Form – schon einprogrammiert. „Es ist erstaunlich, mit welcher Leidenschaft die Menschen Entwürfe schaffen und sich der Begrünung unseres ’Herzstücks’ widmen“, freut sich Laas Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.
Schon in der Vorplanung wurden Ideen und Vorschläge eingeholt
Diesem gestalterischen Prozess ging ein Bürgerbeteiligungsprozess voraus, bei dem grundsätzliche Vorstellungen und Ideen der Laaer gesammelt worden sind, welche wichtigen Elemente überhaupt infrage kommen. Beispielsweise sollen für Geschäfte auch genug Parkplätze zur Verfügung stehen: Aus diesen Daten hat man sich auf zwei „Grundplanungen“ geeinigt, die nun mit dem KI-Tool gestalterisch – je nach persönlichen Vorstellungen – sozusagen „verfeinert“ werden können.
„Herzstück“ der Stadt als Relax-Zone und Anreiz für neue Shops
Das Ziel ist klar: den Stadtplatz zu attraktivieren. Der Prozess soll nach der Realisierung ein Anreiz für neue Betriebe sein, sich im Stadtzentrum anzusiedeln. Mit neuem Wohlfühlfaktor wird auch die Besucherfrequenz steigen. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, die zahlreichen Daten auszuwerten.
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