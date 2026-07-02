Bürger gestalten sich „ihren“ Stadtplatz virtuell

Schon in der Vorplanung wurden Ideen und Vorschläge eingeholt

Diesem gestalterischen Prozess ging ein Bürgerbeteiligungsprozess voraus, bei dem grundsätzliche Vorstellungen und Ideen der Laaer gesammelt worden sind, welche wichtigen Elemente überhaupt infrage kommen. Beispielsweise sollen für Geschäfte auch genug Parkplätze zur Verfügung stehen: Aus diesen Daten hat man sich auf zwei „Grundplanungen“ geeinigt, die nun mit dem KI-Tool gestalterisch – je nach persönlichen Vorstellungen – sozusagen „verfeinert“ werden können.