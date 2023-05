Gefeuerte Wirte bauten sich kurzerhand neues Lokal

Während mehr und mehr Gasthäuser schließen und damit die Gastrozene am Land ausgedünnt wird, wollten ein Wirte-Paar in Laa an der Thaya ihren Traumberuf nicht so einfach hinschmeißen: Noch bevor ihnen der Pachtvertrag gekündigt worden ist, werkten sie schon an einem neuen Projekt und beleben bald das Stadtzentrum.