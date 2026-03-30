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Neuer Feiertag?

Arnautovic verhandelt weiterhin mit Van der Bellen

Fußball National
30.03.2026 16:32
Marko Arnautovic verhandelt weiterhin mit Alexander van der Bellen.
Marko Arnautovic verhandelt weiterhin mit Alexander van der Bellen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER, Instagram/vanderbellen)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Wir dürften einem weiteren Feiertag ein Stückchen näher gekommen sein. Zumindest sprach Bundespräsident Alexander van der Bellen nach Marko Arnautovic‘ Besuch in der Hofburg davon, die Voraussetzungen geklärt zu haben.

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Hintergrund: Nach Österreichs erfolgreicher WM-Qualifikation hatte Arnautovic noch in der Mixed Zone des Happel Stadions einen Feiertag gefordert. Eine Nachricht, die auch bei Van der Bellen ankam, der daraufhin mit einem Schmunzeln seine Voraussetzung bekannt gab. Die da wäre: Kehrt die Rangnick-Truppe mit dem WM-Pokal im Gepäck aus Nordamerika zurück, könne es sich der Bundespräsident vorstellen, der Forderung nachzugeben.

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„Voraussetzungen geklärt“
Vor dem WM-Test gegen Südkorea dürfte nun eine weitere Verhandlung auf Van der Bellens Agenda gestanden haben. Jedenfalls postete Österreichs Staatsoberhaupt am Montag ein Selfie mit dem ÖFB-Rekordtorschützen, dazu schrieb er: „Die Voraussetzungen für den Feiertag haben wir geklärt. Jetzt heißt es weiter Daumen drücken für unsere Nationalelf. Toi toi toi für das nächste WM-Testspiel morgen Dienstag gegen Südkorea!“

Was genau besprochen wurde, verriet Van der Bellen zwar nicht, dem Lächeln von Arnautovic ist jedoch zu entnehmen, dass dieser mit dem Ergebnis der Verhandlung durchaus leben kann ...

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