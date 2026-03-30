Arnautovic verhandelt weiterhin mit Van der Bellen

Hintergrund: Nach Österreichs erfolgreicher WM-Qualifikation hatte Arnautovic noch in der Mixed Zone des Happel Stadions einen Feiertag gefordert. Eine Nachricht, die auch bei Van der Bellen ankam, der daraufhin mit einem Schmunzeln seine Voraussetzung bekannt gab. Die da wäre: Kehrt die Rangnick-Truppe mit dem WM-Pokal im Gepäck aus Nordamerika zurück, könne es sich der Bundespräsident vorstellen, der Forderung nachzugeben.