„Gregerl hat Vokuhila!“ Alaba sorgt für Lacher

„Michael, hast du einen Vokuhila“, fragt David Alaba ÖFB-Kumpel Michael Gregoritsch während dessen Vlog im Bus. Der ÖFB-Stürmer kontert knallhart und gibt die Schuld dem Friseur ...
Vorne kurz, hinten lang – der Vokuhila war ein Haarschnitt in den 80ern und heute nicht mehr ganz so modern, weshalb Alaba den vor ihm sitzenden „Gregerl“ wegen dessen „Matte“ auf die Schaufel nahm. „Das war nicht gewollt“, fragt der ÖFB-Kapitän, „also willst du sagen, der Friseur hat verkackt?“ Ein bisschen, deutet Gregoritsch an, schließlich habe er seinen Stammfriseur nicht in die USA eingeflogen.
Hier der Vlog von „Gregerl“:
„Wie mein Leben“
Alaba: „Also ich muss ehrlich sagen: Das ist echt vorne kurz, hinten lang!“ Gregoritsch: „Ja, das ist wie mein Leben: Vorne Business, hinten Party!“
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