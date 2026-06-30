„Gregerl hat Vokuhila!“ Alaba sorgt für Lacher

Vorne kurz, hinten lang – der Vokuhila war ein Haarschnitt in den 80ern und heute nicht mehr ganz so modern, weshalb Alaba den vor ihm sitzenden „Gregerl“ wegen dessen „Matte“ auf die Schaufel nahm. „Das war nicht gewollt“, fragt der ÖFB-Kapitän, „also willst du sagen, der Friseur hat verkackt?“ Ein bisschen, deutet Gregoritsch an, schließlich habe er seinen Stammfriseur nicht in die USA eingeflogen.