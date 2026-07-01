Wiener Gemeinderat Franz Karl (ÖVP) gestorben

„Politiker mit Haltung und Fachwissen“

Vor zwei Jahren hat Karl das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten. „Franz Karl war ein Politiker mit Haltung, Fachwissen und einem tiefen Verantwortungsbewusstsein für die Menschen. Ob in der Kommunalpolitik, im Seniorenbereich oder in seinen zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen – sein Wirken war stets von Verlässlichkeit, Menschlichkeit und dem Willen geprägt, für andere etwas zu bewegen (...)“, sagte Markus Figl, Landesparteiobmann der Wiener ÖVP, in einer Aussendung. Franz Karl wurde 83 Jahre alt.