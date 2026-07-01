Als Hubert von Goisern über dem Landtag schwebte

Opposition rechnete ab

Die Opposition ging mit Kassers Voranschlag hart ins Gericht. Helga Krismer kritisierte – wie eingangs erwähnt – fehlende Maßnahmen für die Natur: „Wer heute nicht in Umwelt- und Klimaschutz investiert, wird in der Zukunft die fette Rechnung präsentiert bekommen.“ Zudem bemängelte sie, ein Doppelbudget passe aufgrund rascher Veränderungen nicht in eine so schnelllebige Zeit. Indra Collini (Neos) bemühte nautische Vergleiche: „Das Schiff Niederösterreich steuert auf den absehbaren Schiffbruch zu.“ Die Schuldenpolitik müsse ein Ende haben. Ihre dringendsten Forderungen: eine Ausgabenbremse und die Senkung der Parteienförderung um 15 Prozent.