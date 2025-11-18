„Sozialhilfe ist nicht für Faule oder Betrüger da“

Fair gegenüber jenen, welche die Sozialhilfe wirklich brauchen und auch bestrebt sind, möglichst rasch wieder auf eigenen finanziellen Beinen zu stehen. Und fair gegenüber all jenen, die durch ihre tägliche Arbeit diese Unterstützung finanzieren. Zauner stellt aber auch klar, wer nicht unterstützt werden soll: „Sozialhilfe ist nicht für Faule, die nicht arbeiten wollen, oder für Betrüger.“