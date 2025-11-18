Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NÖ gibt Regeln vor

„Sozialhilfe ist nicht für Faule oder Betrüger da“

Niederösterreich
18.11.2025 05:45
Niederösterreich verschärft die Sozialhilfe-Bestimmungen.
Niederösterreich verschärft die Sozialhilfe-Bestimmungen.(Bild: stock.adobe.com – by L. Drechsel)

Höhere Strafen und längere Sperrfristen bei Verstößen oder Missbrauch – Niederösterreich zieht die Zügel bei der Sozialhilfe stärker an. ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner erklärt, warum die Regeln verschärft werden.

0 Kommentare

Bereits seit 2019 haben Sozialhilfe-Empfänger in Niederösterreich nichts zu lachen. Der Fall jener syrischen Großfamilie, die in Wien 9000 Euro Unterstützung klassiert hat, macht dies deutlich: „In Niederösterreich bekäme diese Familie nur 2998 Euro“, rechnet Matthias Zauner vor. Und der Parteimanager der NÖ-Volkspartei hat noch einen Zahlenvergleich mit der SPÖ-regierten Bundeshauptstadt parat: In Wien würden 150.000 Personen oder 7,3 Prozent der Bevölkerung Sozialhilfe beziehen, in Niederösterreich sind es nur 11.600 oder 0,6 Prozent der Einwohner.

Geldstrafen bis 5000 Euro
Um Wiener Verhältnissen vorzubeugen, wird der NÖ-Landtag am Donnerstag die Schrauben für den Bezug der Sozialunterstützung weiter anziehen – wie berichtet, werden Geldstrafen auf bis zu 5000 Euro erhöht, die Freiheitsstrafen verdreifacht und die Sperrfristen bei Verstößen auf bis zu sechs Monate verlängert. „Diese Verschärfungen sind ein Zeichen der Fairness“, sagt Zauner.

Zitat Icon

Niederösterreich bleibt damit weiter Vorreiter im Kampf gegen Sozialmissbrauch.

Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der ÖVP

Bild: Anna Schuecker

Fair gegenüber jenen, welche die Sozialhilfe wirklich brauchen und auch bestrebt sind, möglichst rasch wieder auf eigenen finanziellen Beinen zu stehen. Und fair gegenüber all jenen, die durch ihre tägliche Arbeit diese Unterstützung finanzieren. Zauner stellt aber auch klar, wer nicht unterstützt werden soll: „Sozialhilfe ist nicht für Faule, die nicht arbeiten wollen, oder für Betrüger.“

„Unsere Regeln müssen Obergrenze sein“
In der Diskussion um eine österreichweit einheitliche Bestimmung für die Sozialhilfe steht für die ÖVP in Niederösterreich fest: „Unsere Regeln müssen die Obergrenze für alle Bundesländer sein!“ Die abschreckenden Zahlen aus Wien und der allgegenwärtige Sparzwang sollten ausreichen, ist Zauner überzeugt, die anderen Bundesländer davon zu überzeugen.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
193.882 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
193.657 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
185.508 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
636 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf