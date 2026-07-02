„King“ – ohne Kane gibts für England keine Party!

Er ist die Lebensversicherung der Engländer – trägt eine ganze Nation auf seinen Schultern! „King“ Harry Kane hat auch im Spiel gegen den Kongo mit einem Doppelpack geglänzt. Vielleicht können ja auch die Österreicher im Spiel gegen Spanien von sich hören lassen. Im WM-Studio besprechen Stefan Maierhofer und Marco Cornelius noch einmal die wichtigsten Themen.