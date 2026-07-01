Inderin soll Verlobten über Klippe gestoßen haben

Ähnlicher Vorfall wenige Tage vor Agarwals Tod

Goyal und ihr Liebhaber hätten in den letzten Monaten 4400 Anrufe miteinander geführt. Auf ihren Handys der beiden wurden zudem Internetrecherchen darüber gefunden, wie man einen Mord begeht. Zudem hatte es wenige Tage vor der Bluttat einen weiteren Vorfall gegeben: Während einer Wanderung stürzte Agarwal beinahe über eine Klippe, weil ihn Goyal geschubst hatte. Die 20-Jährige gab jedoch vor, dass sie ihn mit den Stoß lediglich vor einer Schlange habe schützen wollen.