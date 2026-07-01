In anderen verliebt
Inderin soll Verlobten über Klippe gestoßen haben
Weil eine junge Inderin offenbar einer arrangierten Ehe entkommen wollte, soll die 20-Jährige ihren Verlobten über eine Klippe gestoßen haben. Nicht nur eine heimliche Affäre macht sie verdächtig – sie soll zuvor schon versucht haben, das Opfer auf ähnliche Art und Weise zu töten.
Auf Bildern, die man in sozialen Medien von dem hübschen Paar sieht, wirken die beiden sehr verliebt. Doch in Wirklichkeit dürfte Siya Goyal in einen anderen Mann verliebt gewesen sein. Dass ihre wohlhabenden Familien wollten, dass sie den 26-jährigen Ketan Agarwal heiratete, bedeutete das offenbar das Todesurteil für ihren aufgezwungenen Verlobten.
Mann stürzte 119 Meter in die Tiefe
Bei einem Spaziergang zu der Festung Lohagad anlässlich des 20. Geburtstags der jungen Frau stürzte Agarwal 119 Meter tief in den Tod. Seine Verlobte erklärte den Behörden, dass er aufgrund der Windbedingungen ausgerutscht sei und deshalb über eine Klippe fiel – doch Ermittlungen zeichnen ein ganz anderes Bild von den Geschehnissen.
Denn die Polizei fand heraus, dass Goyal heimlich eine Beziehung mit einem 22-jährigen führte. Dem Liebespaar wird vorgeworfen, die Ermordung von ihrem Verlobten geplant zu haben, um ihre Romanze fortsetzen zu können. „Die Telefondaten zeigen, dass sie Agarwal nicht heiraten wollte. Sie wollte mit Chaudhary zusammen sein“, erklärte Ermittler Sandeep Singh Gill gegenüber „Times“.
Ähnlicher Vorfall wenige Tage vor Agarwals Tod
Goyal und ihr Liebhaber hätten in den letzten Monaten 4400 Anrufe miteinander geführt. Auf ihren Handys der beiden wurden zudem Internetrecherchen darüber gefunden, wie man einen Mord begeht. Zudem hatte es wenige Tage vor der Bluttat einen weiteren Vorfall gegeben: Während einer Wanderung stürzte Agarwal beinahe über eine Klippe, weil ihn Goyal geschubst hatte. Die 20-Jährige gab jedoch vor, dass sie ihn mit den Stoß lediglich vor einer Schlange habe schützen wollen.
Das Paar hat die Tötung von Agarwals bereits zugegeben und befindet sich in Gewahrsam. Allerdings beschuldigen sich beide gegenseitig, den Mord angezettelt zu haben.
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