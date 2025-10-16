Heidi Klums schräge Vorliebe lässt Tom verzweifeln

Tom Kaulitz und Heidi Klum sind seit sechs Jahren glücklich verheiratet. Wäre da nicht eine schräge Vorliebe seiner Gattin, die den 36-jährigen Musiker zur Verzweiflung treibt ...
Im Podcast „Kaulitz Hills“ plauderte Tom mal wieder mit seinem Bruder Bill über sein Eheleben mit Heidi Klum. Und verriet, dass es vor allem ein Faible seiner schönen Frau gibt, das er so gar nicht teilen kann.
Heidi will DAS „jeden Tag“
Dabei geht es allerdings nicht um eine geheime Schlafzimmer-Leidenschaft, sondern um kulinarische Genüsse. Bei Suppe läuft Tom nämlich kein Wasser im Mund zusammen. „Ich brauche etwas zum Kauen“, verriet dieser. Auch Bill teilt da offensichtlich den Geschmack seines Zwillingsbruders, bestätigte: „Ich mag grundsätzlich Sachen nicht, die völlig zerkocht sind.“
Doch bei Heidi sehe das ganz anders aus. „Meine Frau liebt Suppen“, verriet Tom. Und Bill scherzte: „Na, Heidi postet ja jeden Tag, wie sie ihre Suppe kocht.“ Ganz zum Leidwesen von Tom, der seufzte: „Jeden Tag, jeden Tag.“
„Heize dann so auf“
Und nicht nur das: Heidis Suppen-Liebe gehe sogar so weit, dass sie am liebsten den ganzen Tag Suppe isst – etwa auch schon morgens. „Und da freut sie sich dann so, dass die Brühe so schön geworden ist“, plauderte Tom weiter aus dem Nähkästchen. „Dann gibt‘s abends nochmals Hühnersuppe und ich denke so: ,Leute, ich kann nicht mehr.‘“
Doch es sei nicht nur die Konsistenz, die Tom bei Suppen abschrecke, wie er abschließend verriet. „Ich bin ja auch so ein Mensch, dem immer heiß ist“, schilderte er. „Und wenn es dann noch eine Suppe obendrauf gibt, dann kann ich nicht mehr. Ich heize dann so auf.“
Warten auf Halloween
Auch wenn Heidi Klum und Tom Kaulitz kulinarisch nicht immer auf einer Wellenlänge sind: Die Ehe läuft dennoch rund! Und das Topmodel hat momentan ohnehin anderes zu tun, als sich an den Herd zu stellen. Aktuell laufen nämlich die Vorbereitungen zu ihrer großen Halloween-Sause auf Hochtouren. Welches Kostüm es heuer werden wird? Wir sind schon sehr gespannt!
