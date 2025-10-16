Heidi Klums schräge Vorliebe lässt Tom verzweifeln

Warten auf Halloween

Auch wenn Heidi Klum und Tom Kaulitz kulinarisch nicht immer auf einer Wellenlänge sind: Die Ehe läuft dennoch rund! Und das Topmodel hat momentan ohnehin anderes zu tun, als sich an den Herd zu stellen. Aktuell laufen nämlich die Vorbereitungen zu ihrer großen Halloween-Sause auf Hochtouren. Welches Kostüm es heuer werden wird? Wir sind schon sehr gespannt!