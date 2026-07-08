Offene Ansprüche: Unbedingt auf Fristen achten

So gilt zum Beispiel für den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich, der insbesondere Pflegeberufe betrifft, eine Verfallsfrist von neun Monaten, im Kleintransportgewerbe gibt es eine Verfallsfrist von drei Monaten ab Erhalt der Lohnabrechnung. Für Postangestellte gilt ebenso eine dreimonatige Frist, wobei die letzten beiden Kollektivverträge zusätzlich eine schriftliche Geltendmachung vorsehen.