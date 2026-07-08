Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AK-SERVICE-TIPP

Offene Ansprüche: Unbedingt auf Fristen achten

Steiermark
08.07.2026 04:59
Marion Krasser ist Expertin für Arbeitsrecht in der Arbeiterkammer Steiermark.
Marion Krasser ist Expertin für Arbeitsrecht in der Arbeiterkammer Steiermark.(Bild: Krone KREATIV/Stock adobe, AK/Graf-Putz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Wer sich mit der Abrechnung offener Ansprüche, wie etwa Diäten und Zulagen, zu lange Zeit lässt, riskiert, dass diese nicht mehr durchgesetzt werden können und es zu einer Verjährung kommt, wie Marion Krasser, Expertin für Arbeitsrecht in der steirischen Arbeiterkammer, erklärt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Offene Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis, wie etwa ausständige Lohn- bzw. Gehaltszahlungen, die Auszahlung von Mehr- und Überstunden, Diäten und Zulagen etc., können nur innerhalb bestimmter Fristen eingefordert werden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Verfallsfristen im Kollektiv- oder Arbeitsvertrag und der gesetzlichen Verjährungsfrist.

Die Verfallsfristen im Kollektiv- oder Arbeitsvertrag können beispielsweise vorsehen, dass offene Ansprüche innerhalb dieser Frist schriftlich eingefordert werden müssen.

So gilt zum Beispiel für den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich, der insbesondere Pflegeberufe betrifft, eine Verfallsfrist von neun Monaten, im Kleintransportgewerbe gibt es eine Verfallsfrist von drei Monaten ab Erhalt der Lohnabrechnung. Für Postangestellte gilt ebenso eine dreimonatige Frist, wobei die letzten beiden Kollektivverträge zusätzlich eine schriftliche Geltendmachung vorsehen.

Lesen Sie auch:
Helge Wolfsgruber ist Experte in der Arbeiterkammer Steiermark
AK-Tipp
Arbeiten bei Hitze: Was Sie wissen müssen
01.07.2026

Gesetzliche Verjährungsfrist beachten
Gibt es keine kollektiv- oder vertraglichen Verfallsfristen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren.

Wichtig ist: Wenn offene Ansprüche nicht fristgerecht eingefordert werden, können sie nicht mehr durchgesetzt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.07.2026 04:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
125.699 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
95.043 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
93.145 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1183 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
938 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
890 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf