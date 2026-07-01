Arbeiten bei Hitze

Raumtemperatur bis 25 Grad

In Büros sollen die Temperaturen bei leichter körperlicher Tätigkeit generell zwischen 19 und 25 Grad liegen. Ohne Klima- oder Lüftungsanlage müssen andere Maßnahmen zur Kühlung ergriffen werden, etwa Beschattung, Lüften oder das Bereitstellen von Getränken. Eine Pflicht zur Installation von Klimaanlagen besteht nicht.