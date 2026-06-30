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42 Grad gemessen

Gleich zwei Hitzerekorde in Ungarn gefallen

Ausland
30.06.2026 18:43
Am Heldenplatz in Budapest setzte die Polizei Wasserwerfer ein, damit sich die Menschen abkühlen ...
Am Heldenplatz in Budapest setzte die Polizei Wasserwerfer ein, damit sich die Menschen abkühlen konnten.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)
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Von krone.at

Die Hitzewelle hat Europa immer noch fest im Griff, in mehreren Ländern sind in den vergangenen Tagen Temperaturrekorde gefallen. Jetzt hat auch Ungarn einen neuen Hitzerekord aufgestellt: Zum ersten Mal in der Messgeschichte stieg das Thermometer auf 42 Grad.

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Die Rekordtemperatur  von 42 wurde in Szecseny, im Norden Ungarns nahe der slowakischen Grenze gemessen, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. In Budapest kletterte das Thermometer auf 41 Grad. „Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass sowohl der nationale als auch der für die Hauptstadt geltende Rekord für die höchste jemals gemessene Temperatur gebrochen wurde“, sagte die Meteorologin Anna Kuntar-Molnar in einem Online-Video.

Die Rekordtemperatur wurde im Norden Ungarns gemessen:

Der bisherige Hitzerekord in Ungarn war im Jahr 2007 aufgestellt worden, damals wurden 41,9 Grad gemessen. In Budapest war das Thermometer im selben Jahr auf 40,7 Grad geklettert. Seit dem Wochenende gilt in Ungarn die höchste Hitze-Warnstufe.

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Regierungschef Peter Magyar hatte die Bevölkerung aufgerufen, ihren Wasserverbrauch einzuschränken und auf nicht zwingend nötige Maßnahmen wie etwa das Gießen von Rasenflächen und Autowaschen zu verzichten. Zudem ordnete er, wo möglich, Arbeit im Homeoffice und verkürzte Arbeitszeiten an. Für mehr als 120 Gemeinden galten Einschränkungen beim Wasserverbrauch.

Hitzerekorde auch bei uns
In Österreich wurden in den vergangenen Tagen ebenfalls schon mehrere Temperaturrekorde aufgestellt. Am Montag wurde in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich die höchste Juni-Temperatur der Messgeschichte gemessen: 40,1 Grad, wie GeoSphere bestätigte.

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