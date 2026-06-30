Gleich zwei Hitzerekorde in Ungarn gefallen

Die Rekordtemperatur von 42 wurde in Szecseny, im Norden Ungarns nahe der slowakischen Grenze gemessen, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. In Budapest kletterte das Thermometer auf 41 Grad. „Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass sowohl der nationale als auch der für die Hauptstadt geltende Rekord für die höchste jemals gemessene Temperatur gebrochen wurde“, sagte die Meteorologin Anna Kuntar-Molnar in einem Online-Video.