Goncalo Ramos wechselt von PSG zu Milan

Der bisher bei der Fußball-WM nur zu einem Kurzeinsatz gekommene Portugiese Goncalo Ramos wechselt von Paris St. Germain zu Milan.
Der 25-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031, wie der Serie-A-Verein am Dienstag bekannt gab. Milan hat für Ramos 74 Millionen Euro (exklusive mögliche Boni) bezahlt, womit Ramos für die Mailänder der teuerste Transfer überhaupt ist. Er ist ein Wunschspieler des neuen Milan-Trainers Ruben Amorim.
Ramos hat für PSG seit 2023 131 Matches gespielt, hat insgesamt 45 Tore erzielt und war an zwölf Trophäen, darunter zwei Champions-League-Titeln en suite, beteiligt.
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