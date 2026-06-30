Goncalo Ramos wechselt von PSG zu Milan

Der 25-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031, wie der Serie-A-Verein am Dienstag bekannt gab. Milan hat für Ramos 74 Millionen Euro (exklusive mögliche Boni) bezahlt, womit Ramos für die Mailänder der teuerste Transfer überhaupt ist. Er ist ein Wunschspieler des neuen Milan-Trainers Ruben Amorim.