Schulbus überschlug sich: Lenkerin schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Ennstal Straße in der Steiermark: Dienstagvormittag kam eine Schulbuslenkerin von der Straße ab, landete im Graben und überschlug sich. Die 50-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen. Kinder waren beim Unfall zum Glück nicht an Bord.