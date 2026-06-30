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Keine Kinder an Bord

Schulbus überschlug sich: Lenkerin schwer verletzt

Steiermark
30.06.2026 18:15
Der Kleinbus landete im Graben und überschlug sich.
Der Kleinbus landete im Graben und überschlug sich.(Bild: FF Stainach)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Verkehrsunfall auf der Ennstal Straße in der Steiermark: Dienstagvormittag kam eine Schulbuslenkerin von der Straße ab, landete im Graben und überschlug sich. Die 50-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen. Kinder waren beim Unfall zum Glück nicht an Bord.

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Am späten Dienstagvormittag war eine 50-Jährige mit einem Kleinbus auf der B320 in Richtung Liezen unterwegs, als sie plötzlich bei Trautenfels aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Straße abkam. 

Pkw blieb bei Böschung liegen
Der Pkw prallte gegen den Böschungsgraben, überschlug sich und blieb auf der rechten Seite liegen. Laut Feuerwehr Stainach hatte das Fahrzeug nur knapp mehrere massive Bäume sowie einen Brückengeländer verfehlt. 

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30.06.2026

Ersthelfer – darunter zufällig auch ein Mitglied der FF Stainach und hauptberuflicher Rettungssanitäter – reagierten sofort und befreiten die Frau aus dem Wrack. Die 50-Jährige war alleine im Schulbus unterwegs gewesen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Schwerverletzte per Rettungshubschrauber in das LKH Rottenmann geflogen.

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