„Spanier nervt es, wenn man sie richtig stresst“

„Hoch werd ma’s nimma gewinnen.“ Die Halbzeitanalyse von Toni Pfeffer 1999 in Valencia ging in die Geschichte ein. Beim Stand von 0:5, am Ende verlor Österreich gegen Spanien mit 0:9. Teamchef Herbert Prohaskas Ära war vorbei, Österreich um eine sporthistorische Anekdote reicher. Und Pfeffer zuletzt vermehrt am Telefon: „Natürlich haben mich ein paar ganz Lustige angerufen, als unser K. o.-Runden-Gegner festgestanden ist . . .“