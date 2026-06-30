Alle Stadion-Tickets für Public Viewing vergriffen

Anpfiff für den WM-Hit ist am Donnerstag um 21 Uhr. Der Einlass ins Stadion erfolgt ab 19 Uhr über den Eingang West II. Die Plätze sind frei wählbar, daher wird eine frühzeitige Anreise empfohlen, um die besten Plätze zu ergattern – auch, weil es im Stadion einige Plätze mit eingeschränkter Sicht gibt. Für die Übertragung werden neben zwei großen LED-Leinwänden am Spielfeldrand auch die Stadion-Videowalls genutzt.