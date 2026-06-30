Alle Stadion-Tickets für Public Viewing vergriffen

Österreich gegen Spanien, Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM – dieses Duell bewegt die Massen! Für das Public Viewing am Donnerstag im Klessheimer Stadion legte die Stadt Salzburg 4000 kostenlose Tickets auf, diese waren binnen weniger Stunden allesamt vergriffen...
Anpfiff für den WM-Hit ist am Donnerstag um 21 Uhr. Der Einlass ins Stadion erfolgt ab 19 Uhr über den Eingang West II. Die Plätze sind frei wählbar, daher wird eine frühzeitige Anreise empfohlen, um die besten Plätze zu ergattern – auch, weil es im Stadion einige Plätze mit eingeschränkter Sicht gibt. Für die Übertragung werden neben zwei großen LED-Leinwänden am Spielfeldrand auch die Stadion-Videowalls genutzt.
Für die Anreise stehen die bekannten Möglichkeiten rund um das Stadion zur Verfügung: Parkplätze am P-Stadion, Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie Fahrradabstellplätze. Aufgepasst: Das Ticket berechtigt nicht zur kostenlosen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Und: Ohne Ticket gibt es keinen Einlass ins Stadion, vor Ort werden keine Karten mehr ausgegeben.
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