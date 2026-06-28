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Was tun bei Hitze

So behalten Vierbeiner jetzt einen kühlen Kopf

Salzburg
28.06.2026 11:00
Patrizia Garmisch mit ihrer Hündin Michelle am Wasser.
Patrizia Garmisch mit ihrer Hündin Michelle am Wasser.(Bild: Susi Berger)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Die Rekordhitze macht Mensch und Tier derzeit besonders zu schaffen. Die „Krone“ hat nachgefragt, wie bei Hundebesitzern Bello und Co. gut durch den heißen Sommer bringen.

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„Nicht hetzen und viel zum Trinken anbieten“, antwortet Albert Gruber sofort auf die Frage, wie denn sein Hund gut durch Hitzetage kommt. Die „Krone“ trifft ihn in der Stadt Salzburg beim morgendlichen Spaziergang im Schatten. Damit es seinem King Charles Spaniel nicht zu heiß wird, geht es im Sommer etwas früher oder abends etwas später als normal ins Freie.

Gustav der Schöne mit Besitzer Albert Gruber im Schatten.
Gustav der Schöne mit Besitzer Albert Gruber im Schatten.(Bild: Susi Berger)

„Außerdem stutze ich das Fell von Gustav dem Schönen ein bisschen, damit er die Hitze besser aushält“, so Gruber. Ein „Wasserhund“ sei sein Gustav aber auch im Sommer keiner: „Er macht sich höchstens seine Pfoten ein bisschen nass.“

Bei Hündin Michelle ist das komplett anders: Für sie geht es bevorzugt in die Fluten: „Sie mag das Wasser und springt am liebsten gleich mit einem Stöckchen hinein“, erzählt Besitzerin Patrizia Garmisch und ergänzt: „Wenn ich nach Hause komme, dann dusche ich sie auch gerne ab. Ich brauche nur sagen: ,Ab in die Badewanne’ und schon geht’s los.“

Phalko und Gwendolin genießen die leichte Brise im Schatten der Antheringer Au.
Phalko und Gwendolin genießen die leichte Brise im Schatten der Antheringer Au.(Bild: Susi Berger)

Wald und Wiesen schonen die empfindlichen Pfoten
Während der Hitzewelle hat auch Garmisch einen Friseurtermin für ihre Hündin vereinbart. „Ich bin mir nicht sicher, ob es bei ihr dadurch besser wird, also frage ich einen Profi“, erzählt sie.

Viele Hundebesitzer zieht es bei diesen Temperaturen eher in bewaldetes Gebiet. Asphalt wäre für empfindliche Pfoten im Sommer einfach viel zu heiß. „Wir bewegen uns gerne im Wald, auf Wiesen oder auf Schotterwegen. Da geht es noch“, erzählt Garmisch. Gruber bietet seinem Gustav kühle Plätze im Haus an: „Glatte Böden sind dafür gut geeignet.“

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Einig sind sich während der Hitzetage aber alle: Im Sommer müssen Tierbesitzer noch mehr Rücksicht darauf nehmen, was ihre geliebten Vierbeiner selbst wollen – und sich eben gemeinsam an die hohen Temperaturen passen. Zudem dürfen Tiere bei der Affenhitze niemals alleine im Auto gelassen werden – nicht einmal eine Minute.

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