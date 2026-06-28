So behalten Vierbeiner jetzt einen kühlen Kopf

„Nicht hetzen und viel zum Trinken anbieten“, antwortet Albert Gruber sofort auf die Frage, wie denn sein Hund gut durch Hitzetage kommt. Die „Krone“ trifft ihn in der Stadt Salzburg beim morgendlichen Spaziergang im Schatten. Damit es seinem King Charles Spaniel nicht zu heiß wird, geht es im Sommer etwas früher oder abends etwas später als normal ins Freie.