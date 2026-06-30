Verletzt! Mopedlenker (17) flüchtete vor Polizei

Der 17-Jährige flüchtete Richtung Ortsteil Stadlberg und fuhr über Wiesenabschnitte. Schließlich verloren ihn die Polizisten aus den Augen. Sie gingen zu Fuß weiter und fanden den Jugendlichen, der im angrenzenden Wald lag. Laut seinen Angaben sei der Grund der Flucht ein umgebauter Auspuff gewesen, hieß es. Er muss mit einer Anzeige rechnen.