Verletzt! Mopedlenker (17) flüchtete vor Polizei

Ein 17-jähriger Mopedlenker hat sich am Montagnachmittag in Straßwalchen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Schließlich kollidierte er in einem Wald mit einem Baumstumpf
Laut polizeilichen Angaben stürzte der Flachgauer und blieb verletzt liegen. Er wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.
Der Mopedlenker sei mit überhöhter Geschwindigkeit im Gemeindegebiet unterwegs gewesen, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Der Versuch, den Teenager anzuhalten, sei gescheitert, da er sämtliche Anhaltezeichen ignoriert habe.
Der 17-Jährige flüchtete Richtung Ortsteil Stadlberg und fuhr über Wiesenabschnitte. Schließlich verloren ihn die Polizisten aus den Augen. Sie gingen zu Fuß weiter und fanden den Jugendlichen, der im angrenzenden Wald lag. Laut seinen Angaben sei der Grund der Flucht ein umgebauter Auspuff gewesen, hieß es. Er muss mit einer Anzeige rechnen.
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