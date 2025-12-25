Vorteilswelt
Heiße Weihnachtsgrüße

Welcher Star trägt hier sein Model auf Händen?

Fußball International
25.12.2025 16:18
Kevin Trapp und seine Verlobte Izabel Goulart.
Kevin Trapp und seine Verlobte Izabel Goulart.(Bild: Krone KREATIV/instagram (kevintrapp))

Akrobatisch! Der ehemalige Frankfurt-Torhüter und jetzige Paris-Keeper Kevin Trapp und seine Verlobte Izabel Goulart senden ihren Fans höchst anspruchsvolle Weihnachtsgrüße vom Strand.

„Unsere tropische Weihnachtstradition“, schreibt das Traumpaar neben einen Video-Post auf Instagram. Der deutsche Keeper trägt dabei sein Super-Model buchstäblich auf Händen. Mit totaler Körperbeherrschung stützt sich Isabel Goulart auf ihrem Liebsten ab und zeigt gleich ein paar wirklich beeindruckende Übungen vor einer nicht weniger atemberaubenden Hintergrund-Kulisse.

Fans sind begeistert
„Wir wünschen euch eine schöne Zeit mit euren Liebsten und ein frohes Fest!“, heißt es im Post weiter. Der Clip wurde auf Instagram bereits rund anderthalb Millionen Mal angeklickt.

Ähnliche Themen
Kevin TrappIzabel Goulart
