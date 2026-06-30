Nächtlicher Albtraum: Unbekannter griff Frau an

Schrecksekunden für eine 52-jährige Österreicherin in der Nacht auf Sonntag in Wattens in Tirol: Während sie vor einem Automaten stand, wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten gepackt und festgehalten. Die Frau konnte zum Glück flüchten.
Zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr betätigte die 52-Jährige einen Automaten in der Innsbrucker Straße, als sich der Unbekannte von hinten näherte. Laut der Polizei umklammerte er die Frau im Bereich des Oberkörpers und hielt sie gewaltsam fest. Gleichzeitig bedrängte er sein Opfer auch verbal.
Erfolgreich zur Wehr gesetzt
Der 52-Jährigen gelang es schließlich, sich gegen den Angreifer zur Wehr zu setzen. Sie riss sich los und flüchtete. Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Süden beziehungsweise Lange-Gasse.
Polizei bittet um Hinweise
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise. Der Gesuchte wird als etwa 1,90 Meter groß und korpulent beschrieben. Er soll einen braun-schwarzen Vollbart und längere Haare gehabt und Tiroler Dialekt gesprochen haben.
Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Wattens unter der Telefonnummer 059133/7128 zu melden.
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