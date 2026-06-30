Nächtlicher Albtraum: Unbekannter griff Frau an

Zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr betätigte die 52-Jährige einen Automaten in der Innsbrucker Straße, als sich der Unbekannte von hinten näherte. Laut der Polizei umklammerte er die Frau im Bereich des Oberkörpers und hielt sie gewaltsam fest. Gleichzeitig bedrängte er sein Opfer auch verbal.