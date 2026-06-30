Kein Behandlungsplan für Feldkirchs Stadtfinanzen

Es waren drastische Worte, die der Feldkircher Bürgermeister Manfred Rädler zur Beschreibung der städtischen Finanzen wählte: Ein „Intensivpatient“ sei die Stadtverwaltung. Die Bemühungen, ihm zur Genesung zu verhelfen, sind aus Sicht von Neos und Grünen aber zu wenig, denn mehr als ein Jahr nach dem Start des großangelegten Sparprogramms im Juni 2025 stehe das Projekt noch immer auf der Stelle. Es mangele an Laborergebnissen und vor allem an einem konkreten Behandlungsplan, kritisieren die Vertreter der beiden Oppositionsparteien.