Ländle-Grüne fordern Hitzeschutz für Gemeinden

Die aktuelle Hitzewelle macht auch vor der Lokalpolitik nicht Halt: Bernie Weber, Raumplanungssprecher der Grünen in Vorarlberg, fordert eine Förderoffensive für kühlende Maßnahmen in Gemeinden und Städten. „Diese Hitze belastet die Menschen – für Kinder, ältere Menschen und Kranke kann sie sogar lebensgefährlich werden. Die Antwort darauf darf nicht noch mehr Beton sein.“ Stattdessen brauche es dringend Maßnahmen zur Begrünung, meint Weber. Mit ein, zwei Bäumen in den Fußgängerzonen wird es aber nicht getan sein. In einem Antrag fordern die Grünen daher ein mehrjähriges Programm, das Maßnahmen zur Kühlung von Ortszentren und öffentlichen Plätzen finanziert.