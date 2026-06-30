Ländle-Grüne fordern Hitzeschutz für Gemeinden

Vorarlbergs Grüne fordern das Land dazu auf, in Sachen Hitzeschutz aktiv zu werden. Es könne nicht sein, dass Kinder und alte Menschen in Klassenzimmern beziehungsweise Pflegeheimen leiden müssten.
Die aktuelle Hitzewelle macht auch vor der Lokalpolitik nicht Halt: Bernie Weber, Raumplanungssprecher der Grünen in Vorarlberg, fordert eine Förderoffensive für kühlende Maßnahmen in Gemeinden und Städten. „Diese Hitze belastet die Menschen – für Kinder, ältere Menschen und Kranke kann sie sogar lebensgefährlich werden. Die Antwort darauf darf nicht noch mehr Beton sein.“ Stattdessen brauche es dringend Maßnahmen zur Begrünung, meint Weber. Mit ein, zwei Bäumen in den Fußgängerzonen wird es aber nicht getan sein. In einem Antrag fordern die Grünen daher ein mehrjähriges Programm, das Maßnahmen zur Kühlung von Ortszentren und öffentlichen Plätzen finanziert.
Jetzt vorsorgen
Kommunen sollen finanzielle Unterstützung für Baumpflanzungen, Entsiegelungen, Beschattung, Trinkbrunnen sowie für Dach- und Fassadenbegrünungen erhalten. Für finanzschwache Gemeinden sowie für Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Pflegeheime sollen besonders hohe Fördersätze bis zur Vollfinanzierung gelten, wenn es nach den Grünen geht – zahlen soll das Land. Zudem will Weber Begrünung, Beschattung und Entsiegelung als verbindliche Bestandteile der Raumplanung festschreiben lassen: „Die Hitzewelle im Juni zeigt klar: Wir müssen jetzt vorsorgen. Wer die Menschen schützen will, muss unsere Gemeinden fit für die Hitze machen“, erklärt er.
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