Land Vorarlberg startet Verwaltungsserviceportal

Start mit 20 Förderservices, Betriebsanlagen-Anträgen und BH-Terminen

So weit ist es allerdings noch nicht. In der ersten Ausbauphase können über das Portal 20 Förderservices aus den Bereichen Energie, Tourismus und Familien sowie sechs Betriebsanlagenverfahren beantragt und bearbeitet werden. Alle Anträge können zwischengespeichert und Unterlagen digital nachgereicht werden, auch der Status des Verfahrens ist jederzeit einsehbar. Sofern keine RSa- oder RSb-Zustellung nötig ist, gibt es die Möglichkeit einer elektronischen Zustellung. Auch Termine für die Ausstellung von Reisepässen oder Führerscheinen bei den Bezirkshauptmannschaften kann man ab sofort über das Tool online vereinbaren.