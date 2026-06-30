Nächste ÖFB-Stürmerin wechselt nach Deutschland

Vorarlberger Angreiferinnen scheinen in der deutschen Bundesliga weiterhin ganz heiße Aktien zu sein. Nach Eileen Campbell, die aktuell bei Union Berlin unter Vertrag steht und Lina Natter, die seit der vergangenen Saison für die TSG Hoffenheim auf Torjagd geht, wechselt nun auch Carina Brunold ins Nachbarland.