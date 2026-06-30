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Auf Campbells Spuren

Nächste ÖFB-Stürmerin wechselt nach Deutschland

Frauenfußball
30.06.2026 11:55
Die Vorarlbergerin Carina Brunold wechselt von St. Pölten in die deutsche Bundesliga.
Die Vorarlbergerin Carina Brunold wechselt von St. Pölten in die deutsche Bundesliga.(Bild: Paul Gruber)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Vorarlberger Angreiferinnen scheinen in der deutschen Bundesliga weiterhin ganz heiße Aktien zu sein. Nach Eileen Campbell, die aktuell bei Union Berlin unter Vertrag steht und Lina Natter, die seit der vergangenen Saison für die TSG Hoffenheim auf Torjagd geht, wechselt nun auch Carina Brunold ins Nachbarland.

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Dabei wird die 23-jährige, gebürtige Dornbirnerin auf Campbells Spuren wandeln. Wie ihre Sturm-Kollegin im ÖFB-Team wechselt Brunold von der österreichischen Bundesliga zum SC Freiburg.

„Ich freue wirklich mich riesig, kann es kaum erwarten und bin schon gespannt mit den Mädels am Platz zu stehen“, verriet die ehemalige SPG Lustenau/Dornbirn-Spielerin, die in der Winterpause 2024/25 zu St. Pölten gewechselt war, mit den Niederösterreicherinnen das Double holte und insgesamt 22 Treffer in eineinhalb Jahren erzielte.

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„Liebe“ auf den ersten Blick
Nun der nächste Karriereschritt. „Ich wollte mich sportlich weiterentwickeln und ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt“, erklärte Carina. „Freiburg ist eine super schöne Stadt, und der Verein hat ein cooles Stadion. Es gefällt mir richtig gut.“

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