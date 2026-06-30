Landes-Förderungen: Von Eishalle bis Schwimmkurs

Der Technologiepark in St. Paul soll aus Holz und in einem Wald gebaut werden – beschloss die Regierung Dienstagfrüh. „Wir müssen das Bauen neu denken“, weist LH-Stv. Gaby Schaunig auf Hitzewelle hin und nennt den entstehenden Technologiepark als Beispiel. Des Weiteren kündigt Schaunig an, dass das Land mit 250.000 Euro die Eis-/Nocksporthalle in Radenthein unterstützen wird. Eine Auszahlung soll in drei Raten erfolgen. Im Jahr 2026 bekommt die Sportanlage vom Land 50.000 Euro. 2027 erhält die Halle 100.000 Euro und weitere 100.000 Euro im Jahr 2028.