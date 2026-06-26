Thailand-Prinzessin zog es in die Wachau

ihrer Heimat wird Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn von Thailand als „edler Engel“ verehrt. Und genau als solcher schwebte die Schwester von König Maha Vajiralongkorn, offiziell bekannt als Rama X., in die Wachau! Der Palast hatte sich ein doch recht ungewöhnliches Ziel für die royale Visite ausgesucht – die letzte Ankerstätte von Schiffen, die einst den großen Strom befuhren und Kulturen verbanden. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war das Treffen zugleich eine persönliche Begegnung mit höchst persönlicher Geschichte.