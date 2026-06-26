Thailand-Prinzessin zog es in die Wachau

Im Schiffahrtsmuseum Spitz empfing die Niederösterreichische Landeschefin dieser Tage eine hochadelige Thailänderin.
ihrer Heimat wird Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn von Thailand als „edler Engel“ verehrt. Und genau als solcher schwebte die Schwester von König Maha Vajiralongkorn, offiziell bekannt als Rama X., in die Wachau! Der Palast hatte sich ein doch recht ungewöhnliches Ziel für die royale Visite ausgesucht – die letzte Ankerstätte von Schiffen, die einst den großen Strom befuhren und Kulturen verbanden. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war das Treffen zugleich eine persönliche Begegnung mit höchst persönlicher Geschichte.
Denn vor 14 Jahren war sie der Prinzessin während einer Thailand-Reise begegnet. „Es freut mich sehr, die Prinzessin nun nach vielen Jahren in Niederösterreich wiederzusehen“, strahlte die Landeschefin, die ihre Bekannte sofort wieder staatsmännisch ins Herz schloss. „Der hochrangige Besuch unterstreicht die internationale Strahlkraft“, betonte sie. Die Wachau habe die besondere Gabe, Menschen aus aller Welt zu begeistern.
Berührender Moment für den englisch-stämmigen Autor dieser Zeilen – er tauschte sich mit der Hoheit aus dem sehr fernen Bangkok über den „eigenen“ König Charles III. aus.
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