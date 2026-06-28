Dass ÖVP und SPÖ danach heiße Zeiten bevorstehen

Wenn gleichzeitig die seit fünf Jahren regierende KPÖ mit Bürgermeisterin Kahr einerseits und andererseits die FPÖ zulegt – dann ist das in Sachen Kommunisten sicher ein Grazer Phänomen. Aber für die Ex-Großparteien ÖVP und SPÖ ein weiterer Alarm, dass ihnen ganz Temperatur-unabhängig in Wien und im Rest Österreichs heiße Zeiten bevorstehen.