Waren Ihre Vorfahren auch bei Hitlers NSDAP?

Wie lange dauerte das Aufnahmeverfahren?

Häufig bis zu zwei Jahre. Erst mit Erhalt der Beitrittskarte und des Parteibuches sowie der Ablegung des Eides auf die Partei wurde die Mitgliedschaft offiziell.

Wollten viele Österreicher nach dem „Anschluss“ zur Partei?

Der Zulauf war nach dem Anschluss in der Ostmark so groß, dass zunächst eine Mitgliedersperre verhängt wurde, denn aus NS-Sicht drohte der einsetzende Zustrom von Mitläufern, Opportunisten und „Anschlussfreunden“, die NSDAP zu verwässern.