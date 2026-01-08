Erste konkrete Vorschläge für Reformpartnerschaft

Weitere Aufteilung in vielen Bereichen angedacht

Auch in der Sozialhilfe bzw. dem Armenwesen soll der Bund künftig die Zuständigkeit erhalten, Mindest- oder Höchstsätze festzulegen. Die Länder sollen weiterhin eigenständig Leistungen regeln können, vor allem in Bereichen, für die der Bund keine Mindestsätze festgelegt hat. Im Positionspapier wird das Elektrizitätswesen thematisiert. Die Zuständigkeit soll an den Bund übergehen, jedoch mit klar und ausdrücklich geregelten Ausnahmen. Den Ländern soll die Handhabe über die Errichtung und den Betrieb der Anlagen sowie die Konzessionserteilung für Betreiber zukommen. Auch in Sachen Digitalisierung bzw. der damit einhergehenden Effizienzsteigerung will man nachlegen.