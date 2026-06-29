Italien: Große Suchaktion nach Minister-Gatten

Goldene Hochzeit erst vor wenigen Monaten

Luigi Cavallari war Professor für Architekturtechnologie und Bauingenieurwesen an der Universität Gabriele d‘Annunzio in Chieti-Pescara. Er galt als zurückhaltende Persönlichkeit. Seit 1976 war er mit Eugenia Roccella verheiratet, gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Erst im März feierten die beiden ihre Goldene Hochzeit. Damals sagte die Ministerin: „Ich habe ihn mit 18 Jahren kennengelernt, und seit diesem Moment haben wir uns nie mehr getrennt.“