Frontalcrash mit Pkw endet für Biker mit dem Tod

Ereignet hat sich der dramatische Unfall laut Polizei am Montag gegen 11.40 Uhr. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Brennerstraße von Süden kommend in Richtung Norden. Zur selben Zeit fuhr der Motorradlenker, über dessen Identität vorerst nichts bekannt war, in die entgegengesetzte Richtung.