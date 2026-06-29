Frontalcrash mit Pkw endet für Biker mit dem Tod

Ein tödliches Drama ereignete sich auf der Brennerstraße B182 in Mutters im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land zu Wochenbeginn. Der Lenker eines Motorrades kollidierte frontal mit dem Auto eines Einheimischen (63). Für den Biker kam jede Hilfe zu spät.
Ereignet hat sich der dramatische Unfall laut Polizei am Montag gegen 11.40 Uhr. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Brennerstraße von Süden kommend in Richtung Norden. Zur selben Zeit fuhr der Motorradlenker, über dessen Identität vorerst nichts bekannt war, in die entgegengesetzte Richtung.
Reanimationsmaßnahmen erfolglos
Im Gemeindegebiet von Mutters geriet der Biker aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. „Er kollidierte in weiterer Folge frontal mit dem Pkw des 63-Jährigen“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb der Motorradlenker noch an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision schwer beschädigt. Während der dreistündigen Aufräumarbeiten kam es zu einem Stau auf der Brennerstraße.
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