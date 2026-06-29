Pkw fing auf A13 Feuer: Florianis löschten Brand

Er fuhr bei Patsch ab und ließ das Fahrzeug stehen. „Die Berufsfeuerwehr Innsbruck löschte den Brand und führte die Nachlöscharbeiten durch“, heißt es seitens der Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Pkw brannte jedoch vollständig aus. An der Fahrbahn entstand erheblicher Schaden.