Pkw fing auf A13 Feuer: Florianis löschten Brand

Brenzliger Einsatz für die Berufsfeuerwehr Innsbruck am Montagmorgen auf der Brennerautobahn! Ein Pkw fing Feuer, der Lenker musste das Fahrzeug stehen lassen. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Gegen 5 Uhr war am Montag ein 42-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw auf der Brennerautobahn von Innsbruck in Richtung Süden unterwegs. Im Bereich Ahrnberg sah er, wie Rauch aus dem Motorraum aufstieg.
Er fuhr bei Patsch ab und ließ das Fahrzeug stehen. „Die Berufsfeuerwehr Innsbruck löschte den Brand und führte die Nachlöscharbeiten durch“, heißt es seitens der Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Pkw brannte jedoch vollständig aus. An der Fahrbahn entstand erheblicher Schaden.
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