Jansa will Anerkennung Palästinas „einfrieren“

Der slowenische Ministerpräsident sagte darin, dass die Vorgängerregierung mit der Anerkennung Palästinas „slowenisches Recht verletzt“ habe. Nun werde die „illegale Entscheidung“ eingefroren. „Wir haben das als Bedingung für unsere Teilnahme in den Koalitionsverhandlungen genannt, und alle haben zugestimmt“, sagte der Politiker weiter. In dem Koalitionsabkommen sind keine Aussagen zu dem Thema enthalten. Die Koalitionsparteien haben zudem keine Mehrheit im Parlament.