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Vier Tage voller Höhepunkte in Schönbrunn

Wien ist leiwand
29.06.2026 13:38
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Sonja Klima und Klaus Panholzer setzen auf Pferdesport vor imperialer Kulisse in Schönbrunn.
Sonja Klima und Klaus Panholzer setzen auf Pferdesport vor imperialer Kulisse in Schönbrunn.(Bild: Andreas Tischler)

Von 24. bis 27. September 2026 kehrt die Longines Global Champions Tour nach Schloss Schönbrunn zurück und erweitert ihr Angebot deutlich. Erstmals stehen neben dem internationalen Springsport auch ein internationales Dressurturnier sowie ein eigener Kindertag auf dem Programm. Tickets für die Veranstaltung erhalten Sie mit BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

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Nach der Premiere im Vorjahr setzt die Longines Global Champions Tour Vienna ihren Ausbau fort. Die Veranstalter wollen das Turnier nicht nur als Treffpunkt der internationalen Springreit-Elite etablieren, sondern auch Familien und Menschen ansprechen, die bislang wenig Berührung mit dem Pferdesport hatten.

Zwei olympische Disziplinen
Die wichtigste Neuerung ist die Aufnahme eines internationalen Dressurturniers. Damit sind in Schönbrunn erstmals zwei olympische Pferdesportdisziplinen vertreten. Der Dressur-Grand-Prix wird am Freitag ausgetragen, die Kür am Samstag. Ergänzt wird das Programm durch Vorführungen der Spanischen Hofreitschule, Working Equitation und weitere Programmpunkte rund um den Pferdesport.

(Bild: EQUIFO)

Eigener Kindertag für Schulen
Erstmals findet am Donnerstag zudem ein eigener Kindertag statt. Rund 400 Schülerinnen und Schüler sollen dabei Pferde hautnah erleben und an mehr als 15 Erlebnisstationen die Themen Natur, Tier und Sport kennenlernen.

„Wir möchten eine Veranstaltung schaffen, die Menschen begeistert und zusammenbringt. Natürlich stehen die besten Reiterinnen und Reiter der Welt im Mittelpunkt. Gleichzeitig wollen wir Kindern die Begegnung mit Pferden ermöglichen und Familien ein besonderes Wochenende bieten“, sagt Co-Veranstalterin Sonja Klima.

(Bild: LGCT Vienna)

Grand Prix als Höhepunkt
Sportliche Höhepunkte bleiben die Global Champions League am Freitag sowie der Longines Global Champions Tour Grand Prix von Wien mit Stechen am Sonntag. Erwartet werden erneut Olympiasieger, Weltmeister und internationale Spitzenreiter.

Zum Abschluss ist eine außergewöhnliche Siegerzeremonie geplant: Star-Tenor Paolo Scariano wird gemeinsam mit einem 100-köpfigen Kinderchor die Gewinnerinnen und Gewinner vor der Kulisse von Schloss Schönbrunn musikalisch feiern.

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Tickets für die Longines Global Champions Tour Vienna von 24. bis 27. September 2026 sind erhältlich im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

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Longines Global Champions Tour of Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn
(Bild: LGCT Vienna)

Freuen Sie sich auf die besten Springreiter der Welt, internationales Dressurreiten, einen Kindertag, die Spanische Hofreitschule, Working Equitation und viele weitere Highlights – vor einer der schönsten Kulissen Europas.

Donnerstag, 24. September 2026

  • Kindertag für Schulklassen von 8:00 bis 13:00 Uhr mit freiem Eintritt für 8- bis 12-jährige (Anmeldung über Formular unter https://lgct-vienna.com/kindertag/)
    Mehr als 15 Erlebnisstationen rund um Pferd, Natur und Sport
  • Showprogramm der Spanischen Hofreitschule
  • Dressur Training Session

Freitag, 25. September 2026

  • Dressur Grand Prix
  • Global Champions League (Team-Bewerb)
  • Internationaler Springsport

Samstag, 26. September 2026

  • Dressur Freestyle (Kür)
  • Vorführungen der Spanischen Hofreitschule
  • Working Equitation
  • Internationaler Springsport

Sonntag, 27. September 2026

  • Longines Global Champions Tour Grand Prix von Wien mit Stechen
  • Internationale Spitzenreiter im Finale
  • Siegerzeremonie mit Star-Tenor Paolo Scariano und 100-köpfigem Kinderchor

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