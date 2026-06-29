Vier Tage voller Höhepunkte in Schönbrunn

Von 24. bis 27. September 2026 kehrt die Longines Global Champions Tour nach Schloss Schönbrunn zurück und erweitert ihr Angebot deutlich. Erstmals stehen neben dem internationalen Springsport auch ein internationales Dressurturnier sowie ein eigener Kindertag auf dem Programm. Tickets für die Veranstaltung erhalten Sie mit BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at