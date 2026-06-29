Das Land Burgenland macht für die Wirtschaft mobil

2,2 Millionen Euro werden jetzt für 69 Unternehmen als Fördermittel zur Verfügung gestellt. „Wir setzen nicht auf das Prinzip Gießkanne, sondern investieren punktgenau dort, wo nachhaltige Wertschöpfung entsteht“, sagt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann.
Das Burgenland setzt seinen Wirtschaftskurs kontinuierlich fort. In ihrer 84. Sitzung hat die Förderkommission jetzt grünes Licht für 69 Förderfälle gegeben. Diese Genehmigungen lösen ein Investitionsvolumen von 27,5 Millionen Euro aus. Ermöglicht und angetrieben wird dieser Impuls durch den Einsatz von rund 2,2 Millionen Euro an Landesmitteln.
Ein „hochwirksamer Investitionsmotor“
Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann sieht in diesen Zahlen eine klare Bestätigung des burgenländischen Weges: „Diese Weichenstellung beweist, dass unsere Wirtschaftspolitik ein hochwirksamer Investitionsmotor ist.“
Auf dem Arbeitsmarkt zeigen die aktuellen Beschlüsse der Kommission eine Hebelwirkung. Durch die geförderten Projekte können auf einen Schlag insgesamt 1200 Arbeitsplätze im Land nachhaltig gesichert werden. Gleichzeitig sorgt die Investitionsoffensive für Zuwachs: 46 neue Arbeitsplätze werden zusätzlich geschaffen. „Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, eine Familie und eine konkrete Perspektive. 1200 gesicherte Arbeitsplätze bedeuten Stabilität und Sicherheit in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, sagt Schneemann. „Die 46 neuen Arbeitsplätze sind ein starkes Versprechen für die Zukunft – sie bedeuten neue Chancen, Kaufkraft und vitale Gemeinden im gesamten Land.“
Vertrauen in Mauerwerk und Sprudel & Schmäh
Um zwei Beispiele zu nennen: Gefördert werden jetzt als genehmigte Projekte die Trion GmbH (Neuerrichtung der Café-Bar „Mauerwerk – Bar & Living Room“ in Eisenstadt) sowie ein Digitalisierungsprojekt der neu gegründeten Sprudel & Schmäh Getränke GmbH. „Unsere Förderpolitik setzt auf Breite, Verlässlichkeit und Stabilität“, sagt Schneemann. „Innovationen voranzutreiben und das Burgenland wirtschaftlich nachhaltig nach vorne zu bringen – das war unser Ziel. Und wird es auch bleiben.“
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