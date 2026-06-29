Das Land Burgenland macht für die Wirtschaft mobil

Auf dem Arbeitsmarkt zeigen die aktuellen Beschlüsse der Kommission eine Hebelwirkung. Durch die geförderten Projekte können auf einen Schlag insgesamt 1200 Arbeitsplätze im Land nachhaltig gesichert werden. Gleichzeitig sorgt die Investitionsoffensive für Zuwachs: 46 neue Arbeitsplätze werden zusätzlich geschaffen. „Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, eine Familie und eine konkrete Perspektive. 1200 gesicherte Arbeitsplätze bedeuten Stabilität und Sicherheit in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, sagt Schneemann. „Die 46 neuen Arbeitsplätze sind ein starkes Versprechen für die Zukunft – sie bedeuten neue Chancen, Kaufkraft und vitale Gemeinden im gesamten Land.“