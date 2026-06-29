Hoppala: 30er-Schilder falsch montiert

Die Tempo-30-Zusatzschilder wurden überall fälschlicherweise unter der Ortstafel montiert. Offenbar nahm man sich ein Beispiel an Neufeld, wo die Tempolimits seit Jahren unter der Ortstafel hängen.

Einsprüche hätten gute Chancen

Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ): „Damit sie auch wirklich rechtliche Geltung haben, müssen wir sie über der Ortstafel montieren. Das wird in den nächsten Tagen passieren.“ Wer wegen überhöhter Geschwindigkeit angezeigt wird, könnte dies beeinspruchen, weil die Beschränkung nicht ordnungsgemäß montiert ist und möglicherweise Recht bekommen. Ob Neufeld ummontiert, ist noch nicht bekannt.

Ausgenommen vom gedrosselten Tempo in Rust sind die B52 (Rusterstraße) und die L 209 (Oggauerstraße). Im Ort sind dadurch viele Schilder unnötig geworden, die sukzessive abmontiert werden können. Stagl dazu: „Ich denke, beim Kindergarten werden wir das Schild stehen lassen, das ist nochmals eine zusätzliche Erinnerung.“