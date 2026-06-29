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Weniger Tempo

Hoppala: 30er-Schilder falsch montiert

Burgenland
29.06.2026 05:00
Falsch montierte Beschränkungen sind rechtlich etwas wackelig.
Falsch montierte Beschränkungen sind rechtlich etwas wackelig.(Bild: Facebook/Stagl)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Die Ortstafeln von Rust haben kürzlich 30-er Zusatzschilder erhalten. Die hängen aber am falschen Platz.

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Die Schilder für das neue 30er-Limit im ganzen Ort Rust sind nun montiert. Und obwohl der Gemeinderatsbeschluss dafür schon im Dezember vergangenen Jahres erfolgt und als Verordnung im März verabschiedet worden war, die „Krone“ berichtete, ist nun sozusagen auf den letzten Metern der Umsetzung ein Hoppala passiert:

Die Tempo-30-Zusatzschilder wurden überall fälschlicherweise unter der Ortstafel montiert. Offenbar nahm man sich ein Beispiel an Neufeld, wo die Tempolimits seit Jahren unter der Ortstafel hängen.

Einsprüche hätten gute Chancen
Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ): „Damit sie auch wirklich rechtliche Geltung haben, müssen wir sie über der Ortstafel montieren. Das wird in den nächsten Tagen passieren.“ Wer wegen überhöhter Geschwindigkeit angezeigt wird, könnte dies beeinspruchen, weil die Beschränkung nicht ordnungsgemäß montiert ist und möglicherweise Recht bekommen. Ob Neufeld ummontiert, ist noch nicht bekannt.

Ausgenommen vom gedrosselten Tempo in Rust sind die B52 (Rusterstraße) und die L 209 (Oggauerstraße). Im Ort sind dadurch viele Schilder unnötig geworden, die sukzessive abmontiert werden können. Stagl dazu: „Ich denke, beim Kindergarten werden wir das Schild stehen lassen, das ist nochmals eine zusätzliche Erinnerung.“

In der Freistadt Rust geht es nun gemächlicher zu.
In der Freistadt Rust geht es nun gemächlicher zu.(Bild: Martin Dworschak)

 

Auch mit der Polizeistation in Rust möchte sich der Bürgermeister über eine Kontrolle der Geschwindigkeit ins Einvernehmen setzen: „Es gibt Stimmen, die meinen, dass das auch kontrolliert werden muss. Dafür bin ich offen.“

Orte können selber Beschränkungen umsetzen
Die leichtere Umsetzung für Tempo 30 im Ortsgebiet wurde auf Initiative des VCÖ seit 2023 forciert. Neben Rust folgten mit der Einführung kürzlich Lackendorf und davor etwa Neusiedl am See, Gattendorf, Draßburg, Großhöflein, Hornstein, Jennersdorf, Königsdorf, Neufeld, Oberpullendorf, Oberwart, Zillingtal, Rudersdorf, Weiden oder Purbach, die die Initiative unterstützen. Einige Orte wie Oberwart beschlossen eine schrittweise Ausweitung.

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