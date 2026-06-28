Sabitzer vorne: Herzog ist es „vollkommen wurscht“

Traumaktion des ÖFB-Teams! Mit einem eiskalten Abschluss hat Marcel Sabitzer Rot-Weiß-Rot im alles entscheidenden WM-Gruppenspiel gegen Algerien mit 2:1 in Führung gebracht und damit Legende Andreas Herzog in der ewigen Torschützenliste überholt.
„Er hat mich überholt, aber das ist mir vollkommen wurscht“, jubelte Experte Andreas Herzog, der für den ORF als Co-Kommentator im Einsatz war. Mit Teamtor Nummer 27 lässt Marcel Sabitzer den „Krone“-Kolumnisten, der 26 Tore im Nationalteam erzielte konnte, hinter sich.
„Ein richtiger Traumabschluss“
Es war eine großartige Aktion des ÖFB-Teams in Minute 55: Konrad Laimer setzte sich auf der rechten Seite gut durch und spielte einen perfekten Pass in die Mitte, wo Sabitzer einlief und den Ball ins rechte Eck knallte. „Ein richtiger Traumabschluss von Sabi“, schwärmte Herzog.
Kurz darauf fällt Ausgleich
Doch der Jubel über den Treffer währte nicht lange. Nur fünf Minuten später erzielte Riyad Mahrez den Ausgleich für Algerien zum 2:2. Und wieder ging es viel zu einfach. Am Ende war's egal, nach dem packenden 3:3 steht Österreich in der K.-o.-Phase.
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