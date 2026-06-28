Sabitzer vorne: Herzog ist es „vollkommen wurscht“

Kurz darauf fällt Ausgleich

Doch der Jubel über den Treffer währte nicht lange. Nur fünf Minuten später erzielte Riyad Mahrez den Ausgleich für Algerien zum 2:2. Und wieder ging es viel zu einfach. Am Ende war's egal, nach dem packenden 3:3 steht Österreich in der K.-o.-Phase.