Golden Globes 2026

Große Gefühle, kleine Skandale und Wow-Momente

Society International
12.01.2026 18:00
Die Stars sorgten bei den Golden Globes mal wieder für jede Menge Gesprächsstoff.
Die Stars sorgten bei den Golden Globes mal wieder für jede Menge Gesprächsstoff.(Bild: Krone KREATIV/APA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, Amy APA/Sussman/Getty Images/AFP, APA/Monica Schipper/AFP)

In Hollywood wurde in der Nacht auf Montag bei den Golden Globes gelacht, gefeiert, aber auch für den einen oder anderen kleinen Skandal gesorgt. Tuschelthema Nummer eins war aber das Nacktkleid von Jennifer Lawrence!

George Clooney kam mit seiner wunderschönen Ehefrau Amal zu den Golden Globes, ging am Ende aber ebenso leer aus wie Leonardo DiCaprio, der nicht seine Freundin Vittoria Ceretti, dafür aber Mama Irmelin mitbrachte, oder Amanda Seyfried.

Die wurde bei der Vergabe der Preise gleich doppelt abgestraft – und sorgte mit ihren zickigen „Mean Girls“-Grimassen für Schmunzeln, aber auch Kritik bei den Fans. Zu sehen gibt‘s eine der Szenen hier:

Chalamet dankt seiner Kylie
Umso größer war der Jubel bei den Siegern. Timothée Chalamet räumte nach seiner fünften Golden-Globes-Nominierung endlich einen der begehrten Preise ab und wurde als „Bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical“ für seine Rolle in Marty Supreme ausgezeichnet.

Timothée Chalamet freute sich über seinen ersten Golden Globe!
Timothée Chalamet freute sich über seinen ersten Golden Globe!(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)

In seiner Rede dankte der 30-Jährige dann nicht nur seinen Eltern, sondern auch seiner Freundin Kylie Jenner, die in einem goldenen Glitzerkleid im Publikum funkelte und ihrem Liebsten später auch ein Sieger-Bussi gab.

Kylie Jenner zeigte ihren Golden-Globes-Look zwar nicht am Red Carpet, dafür auf TikTok:

Die teuerste Pofalte des Abends
Noch ausgelassener fiel der Jubel jedoch bei Jessie Buckley und Teyana Taylor aus. Letztere sorgte nicht nur für DIE Überraschung des Abends: Sie war zum allerersten Mal für einen Golden Globe nominiert und durfte sich für ihre Rolle in „One Battle After Another“ gleich eine Trophäe abholen. 

Jessie Buckley durfte ebenso jubeln wie ...
Jessie Buckley durfte ebenso jubeln wie ...(Bild: AP/Chris Pizzello)
... Teyanan Taylor, die zudem die wohl teuerste Pofalte des Abends präsentierte.
... Teyanan Taylor, die zudem die wohl teuerste Pofalte des Abends präsentierte.(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)

Doch nicht nur Taylors Trophäen-Jubel war ein Hingucker, sondern auch ihr Outfit! Vor allem der Stringtanga mit Schleife, der ihre Kehrseite zum absoluten Hingucker machte. „Die Pofalte ist mit Diamanten verziert – klar, ist das teuer!“, kokettierte die 35-Jährige mit ihrem Look.

Diamanten am Allerwertesten: Teyana Taylor schockt (und verzückt) die Golden Globes 2026!
Taylor schockt Globes
„Mit Diamanten besetzte Pofalte – das ist teuer!“
12.01.2026
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
12.01.2026
Wahres „Mean Girl“?
Amanda Seyfrieds Verlierer-Grimasse geht viral!
12.01.2026

„Wo ich schon mal nackt bin, lohnt sich das“
Apropos Hingucker-Look: Für DAS Outfit des Abends sorgte übrigens Jennifer Lawrence! Die Schauspielerin kam in einem Hauch von Nichts, das vor allem aus transparentem Stoff und ein paar Blumenstickereien bestand.

Jennifer Lawrence sorgte für DEN Hingucker des Abends.
Jennifer Lawrence sorgte für DEN Hingucker des Abends.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Die Schauspielerin kam in einem Hauch von Nichts von Givenchy.
Die Schauspielerin kam in einem Hauch von Nichts von Givenchy.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)
Und witzelte, den Look auch auskosten zu wollen.
Und witzelte, den Look auch auskosten zu wollen.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Und Lawrence verriet am Red Carpet, dass sie den Abend in ihrem sexy Look auch gebührend auf der einen oder anderen Afterparty ausklingen lassen will: „Wo ich schon mal nackt bin, lohnt sich das.“

Klicken Sie sich hier durch die schönsten Momente und Wow-Looks vom Red Carpet und der Preisverleihung:

Kritik und Spott für Trump
Globe-Moderatorin Nikki Glaser eröffnete die 83. Trophäenshow mit der sarkastischen Bemerkung, die Gala sei „die wichtigste Sache, die gerade in der Welt passiert“ – und sie holte auch noch mit Blick auf geschwärzte Seiten in den Ermittlungsakten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gegen die Trump-Regierung aus: „Und der Golden Globe für den besten Schnitt geht an das Justizministerium.“

Die wichtigsten Gewinner des Abends

  • Bestes Filmdrama: „Hamnet“
  • Beste Komödie/Musical: „One Battle After Another“
  • Beste Regie: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“)
  • Bestes Drehbuch: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“)
  • Bester Schauspieler Filmdrama: Wagner Moura („The Secret Agent“)
  • Beste Schauspielerin Filmdrama: Jessie Buckley („Hamnet“)
  • Bester Schauspieler Komödie/Musical: Timothée Chalamet („Marty Supreme“)
  • Beste Schauspielerin Komödie/Musical: Rose Byrne („If I Had Legs I‘d Kick You“)
  • Bester Nebendarsteller: Stellan Skarsgård („Sentimental Value“)
  • Beste Nebendarstellerin: Teyana Taylor („One Battle After Another“)
  • Bester nicht-englischsprachiger Film: „The Secret Agent“ (Brasilien)
  • Bester Animationsfilm: „Kpop Demon Hunters“
  • Beste Mini-Serie: „The Adolescence“
  • Beste Drama-Serie: „The Pitt“
  • Beste Comedy-Serie: „The Studio“

Kaum jemand nutzte die Bühne ansonsten für politische Reden und scharfen Protest. Einige Preisträger mahnten in ihren Dankesreden an, Gutes zu tun und seinen Überzeugungen zu folgen, aber schärfere Statements wurden bei der über dreistündigen Show nicht laut.

Einige Stars, darunter Mark Ruffalo und Jean Smart, trugen jedoch Anstecker mit der Aufschrift „Ice Out“ oder „Be Good“, als Protest gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE – ein Beamter hatte die US-Amerikanerin Renee Nicole Good bei einem Einsatz im US-Bundesstaat Minnesota erschossen.

Mark Ruffalo kritisierte die Politik von Donald Trump.
Mark Ruffalo kritisierte die Politik von Donald Trump.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)

Rauchverbot? Egal!
Für einen kleinen Golden-Globes-Skandal sorgte schließlich noch Sean Penn. Der schlich sich nämlich während der Preisverleihung nicht raus, um eine zu rauchen, sondern zündete sich einfach mal am Tisch eine Zigarette an. Und das, obwohl im Beverly Hilton Hotel eigentlich ein striktes Rauchverbot herrschte!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
