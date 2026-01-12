Große Gefühle, kleine Skandale und Wow-Momente

Kritik und Spott für Trump

Globe-Moderatorin Nikki Glaser eröffnete die 83. Trophäenshow mit der sarkastischen Bemerkung, die Gala sei „die wichtigste Sache, die gerade in der Welt passiert“ – und sie holte auch noch mit Blick auf geschwärzte Seiten in den Ermittlungsakten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gegen die Trump-Regierung aus: „Und der Golden Globe für den besten Schnitt geht an das Justizministerium.“