Große Gefühle, kleine Skandale und Wow-Momente

In Hollywood wurde in der Nacht auf Montag bei den Golden Globes gelacht, gefeiert, aber auch für den einen oder anderen kleinen Skandal gesorgt. Tuschelthema Nummer eins war aber das Nacktkleid von Jennifer Lawrence!
George Clooney kam mit seiner wunderschönen Ehefrau Amal zu den Golden Globes, ging am Ende aber ebenso leer aus wie Leonardo DiCaprio, der nicht seine Freundin Vittoria Ceretti, dafür aber Mama Irmelin mitbrachte, oder Amanda Seyfried.
Die wurde bei der Vergabe der Preise gleich doppelt abgestraft – und sorgte mit ihren zickigen „Mean Girls“-Grimassen für Schmunzeln, aber auch Kritik bei den Fans. Zu sehen gibt‘s eine der Szenen hier:
Chalamet dankt seiner Kylie
Umso größer war der Jubel bei den Siegern. Timothée Chalamet räumte nach seiner fünften Golden-Globes-Nominierung endlich einen der begehrten Preise ab und wurde als „Bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical“ für seine Rolle in Marty Supreme ausgezeichnet.
In seiner Rede dankte der 30-Jährige dann nicht nur seinen Eltern, sondern auch seiner Freundin Kylie Jenner, die in einem goldenen Glitzerkleid im Publikum funkelte und ihrem Liebsten später auch ein Sieger-Bussi gab.
Kylie Jenner zeigte ihren Golden-Globes-Look zwar nicht am Red Carpet, dafür auf TikTok:
Die teuerste Pofalte des Abends
Noch ausgelassener fiel der Jubel jedoch bei Jessie Buckley und Teyana Taylor aus. Letztere sorgte nicht nur für DIE Überraschung des Abends: Sie war zum allerersten Mal für einen Golden Globe nominiert und durfte sich für ihre Rolle in „One Battle After Another“ gleich eine Trophäe abholen.
Doch nicht nur Taylors Trophäen-Jubel war ein Hingucker, sondern auch ihr Outfit! Vor allem der Stringtanga mit Schleife, der ihre Kehrseite zum absoluten Hingucker machte. „Die Pofalte ist mit Diamanten verziert – klar, ist das teuer!“, kokettierte die 35-Jährige mit ihrem Look.
„Wo ich schon mal nackt bin, lohnt sich das“
Apropos Hingucker-Look: Für DAS Outfit des Abends sorgte übrigens Jennifer Lawrence! Die Schauspielerin kam in einem Hauch von Nichts, das vor allem aus transparentem Stoff und ein paar Blumenstickereien bestand.
Und Lawrence verriet am Red Carpet, dass sie den Abend in ihrem sexy Look auch gebührend auf der einen oder anderen Afterparty ausklingen lassen will: „Wo ich schon mal nackt bin, lohnt sich das.“
Klicken Sie sich hier durch die schönsten Momente und Wow-Looks vom Red Carpet und der Preisverleihung:
Kritik und Spott für Trump
Globe-Moderatorin Nikki Glaser eröffnete die 83. Trophäenshow mit der sarkastischen Bemerkung, die Gala sei „die wichtigste Sache, die gerade in der Welt passiert“ – und sie holte auch noch mit Blick auf geschwärzte Seiten in den Ermittlungsakten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gegen die Trump-Regierung aus: „Und der Golden Globe für den besten Schnitt geht an das Justizministerium.“
Kaum jemand nutzte die Bühne ansonsten für politische Reden und scharfen Protest. Einige Preisträger mahnten in ihren Dankesreden an, Gutes zu tun und seinen Überzeugungen zu folgen, aber schärfere Statements wurden bei der über dreistündigen Show nicht laut.
Einige Stars, darunter Mark Ruffalo und Jean Smart, trugen jedoch Anstecker mit der Aufschrift „Ice Out“ oder „Be Good“, als Protest gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE – ein Beamter hatte die US-Amerikanerin Renee Nicole Good bei einem Einsatz im US-Bundesstaat Minnesota erschossen.
Rauchverbot? Egal!
Für einen kleinen Golden-Globes-Skandal sorgte schließlich noch Sean Penn. Der schlich sich nämlich während der Preisverleihung nicht raus, um eine zu rauchen, sondern zündete sich einfach mal am Tisch eine Zigarette an. Und das, obwohl im Beverly Hilton Hotel eigentlich ein striktes Rauchverbot herrschte!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.