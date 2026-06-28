Kein Festival ohne die Feuerwehr St. Margarethen

Besonders bemerkenswert: Viele Feuerwehrmitglieder wirken selbst aktiv an den Passionsspielen mit – als Darsteller, im Backstage-Bereich oder im Ordnerdienst. Bezirksfeuerwehrkommandant Gerald Klemenschitz schlüpft dabei etwa in die Rolle des Pontius Pilatus.

Oper, Konzerte und der Familypark

Insgesamt wirken 23 Kameraden an den Passionsspielen mit. Zusätzlich stellen bei allen 17 Vorstellungen jeweils sechs Mitglieder die Brandsicherheitswache – weitere 32 Feuerwehrmitglieder. Im Anschluss startet die Oper im Steinbruch mit 28 Abenden, bei denen jeweils 14 Feuerwehrmitglieder die Brandsicherheitswache stellen. Danach folgen vier Konzerte (Fendrich und Pink Floyd-Werke) sowie im Oktober zehn Brandsicherheitswachen im Familypark.