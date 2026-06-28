Kein Festival ohne die Feuerwehr St. Margarethen

Nicht nur hinter den Kulissen ist die Freiwillige Feuerwehr Sankt Margarethen bei burgenländischen Schauspielen unverzichtbar. Auch auf der Bühne machen die Florianis gute Figur.
Alle fünf Jahre werden die Passionsspiele in St. Margarethen aufgeführt – heuer stehen sie ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums. Für die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen bedeutet das zugleich den Start in die Saison der Brandsicherheitswachen. Während auf der Bühne die Leidensgeschichte Christi erzählt wird, versehen die Feuerwehrleute den aufgrund der hohen Besucherzahlen behördlich vorgeschriebenen vorbeugenden Brandschutz im Hintergrund. Zusätzlich unterstützen sie bei der Parkplatzeinweisung und tragen so zum reibungslosen Ablauf bei.
Besonders bemerkenswert: Viele Feuerwehrmitglieder wirken selbst aktiv an den Passionsspielen mit – als Darsteller, im Backstage-Bereich oder im Ordnerdienst. Bezirksfeuerwehrkommandant Gerald Klemenschitz schlüpft dabei etwa in die Rolle des Pontius Pilatus.
Oper, Konzerte und der Familypark
Insgesamt wirken 23 Kameraden an den Passionsspielen mit. Zusätzlich stellen bei allen 17 Vorstellungen jeweils sechs Mitglieder die Brandsicherheitswache – weitere 32 Feuerwehrmitglieder. Im Anschluss startet die Oper im Steinbruch mit 28 Abenden, bei denen jeweils 14 Feuerwehrmitglieder die Brandsicherheitswache stellen. Danach folgen vier Konzerte (Fendrich und Pink Floyd-Werke) sowie im Oktober zehn Brandsicherheitswachen im Familypark.
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