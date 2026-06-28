Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FPÖ will Aufklärung

Ärger um neue Photovoltaik-Einspeistarife

Politik
28.06.2026 11:00
Die Causa PV-Anlagen beschäftigt den Landtag.
Die Causa PV-Anlagen beschäftigt den Landtag.(Bild: Land OÖ / Daniel Kauder)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Neue Tarife der Burgenland Energie beschäftigen den Landtag. Forderung nach Prüfung durch E-Control und Bundeswettbewerbsbehörde. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Ärger über die neuen Photovoltaik-Einspeisetarife der Burgenland Energie beschäftigt jetzt auch die Politik. Nachdem sich in der Vorwoche die frühere Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö als verärgerte Kundin öffentlich zu Wort gemeldet hatte, bringt die FPÖ das Thema jetzt in den Landtag.

In einem Entschließungsantrag fordern die Freiheitlichen einen umfassenden Bericht der Landesregierung. Offengelegt werden soll unter anderem, wie viele Kunden von den Kündigungen bestehender Einspeisetarife betroffen sind, welche neuen Modelle angeboten werden, welche Gebühren und Pauschalen anfallen und ob für einen höheren Einspeisetarif faktisch ein Beitritt zum „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ notwendig ist.

Außerdem verlangt die FPÖ ein faires Übergangsmodell für bestehende PV-Einspeiser „Zuerst wurden die Burgenländer motiviert, tausende Euro in Photovoltaikanlagen zu investieren, und jetzt werden die Spielregeln geändert. So geht man mit Bürgern, Gemeinden, Landwirten und Kleinbetrieben nicht um“, kritisiert FPÖ-Landtagsabgeordneter Markus Wiesler.

Für Markus Wiesler (r.) braucht es „Vertrauensschutz statt Fanclub-Zwang“. Die FPÖ fordert dazu ...
Für Markus Wiesler (r.) braucht es „Vertrauensschutz statt Fanclub-Zwang“. Die FPÖ fordert dazu einen Bericht der Landesregierung und eine rechtliche Prüfung.(Bild: FPÖ)

Nach Ansicht der Freiheitlichen dürfe die Landesregierung die Tarifumstellung nicht als reine Unternehmensentscheidung betrachten. Besonders Gemeinden könnten betroffen sein, die in den vergangenen Jahren in Photovoltaikanlagen auf Schulen, Kindergärten, Bauhöfen oder Feuerwehrhäusern investiert hätten. Neben einem Bericht fordert die FPÖ auch eine Prüfung durch E-Control, Arbeiterkammer und Bundeswettbewerbsbehörde. Geklärt werden soll unter anderem, ob die Tarifumstellungen, Vertragskündigungen sowie mögliche Kopplungen an Mitgliedschaftsmodelle Konsumenten-, energie- und wettbewerbsrechtlich unbedenklich sind.

Die Burgenland Energie hatte die Änderungen zuletzt mit den Entwicklungen an den Strombörsen begründet. Im Vorjahr seien dort durchschnittlich rund vier Cent pro Kilowattstunde erzielt worden, während an Kunden im Schnitt rund neun Cent ausbezahlt worden seien. Die garantierten sieben Cent über den „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ seien im österreichweiten Vergleich weiterhin attraktiv. Rund 70.000 Burgenländer gehörten der Energiegemeinschaft des Landesenergieversorgers bereits an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Politik
28.06.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Wien 01. Innere Stadt
24° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
23° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
23° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
22° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
20° / 39°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
244.692 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
166.330 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
133.173 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3511 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1094 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
976 mal kommentiert
Mehr Politik
FPÖ will Aufklärung
Ärger um neue Photovoltaik-Einspeistarife
Petition beschlossen
Rudersdorf: Gemeinderat kämpft um Seniorenhaus
„Wozu das Tamtam?“
Pädagogin fordert Abschaffung der Schulzeugnisse
Parteien sind uneinig
Mattersburg braucht neues Darlehen gegen Schulden
Beschluss ist gefasst
Proteste nutzten nichts: Familypark wird größer!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf