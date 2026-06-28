Ärger um neue Photovoltaik-Einspeistarife

Nach Ansicht der Freiheitlichen dürfe die Landesregierung die Tarifumstellung nicht als reine Unternehmensentscheidung betrachten. Besonders Gemeinden könnten betroffen sein, die in den vergangenen Jahren in Photovoltaikanlagen auf Schulen, Kindergärten, Bauhöfen oder Feuerwehrhäusern investiert hätten. Neben einem Bericht fordert die FPÖ auch eine Prüfung durch E-Control, Arbeiterkammer und Bundeswettbewerbsbehörde. Geklärt werden soll unter anderem, ob die Tarifumstellungen, Vertragskündigungen sowie mögliche Kopplungen an Mitgliedschaftsmodelle Konsumenten-, energie- und wettbewerbsrechtlich unbedenklich sind.