Wo ein Nationalelf-Kicker den Kochlöffel schwingt

Altes Gasthaus neu aufgebaut

Durch diese hält er trotz internationaler Karriere auch die Verbindung zu seiner Heimat Niederösterreich aufrecht. Denn der Kicker hat in St. Valentin ein eigenes Lokal: das Landgasthaus Dorfrichter in St. Valentin. In dem er – so es die Jagd nach dem runden Leder zulässt - auch durchaus selbst in Küche und Service anpackt, wie ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber zu berichten weiß.