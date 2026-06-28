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Fußballer und Wirt

Wo ein Nationalelf-Kicker den Kochlöffel schwingt

Niederösterreich
28.06.2026 12:00
Während Xaver Schlager dem runden Leder nachjagt, leitet Vater Uwe Schlager – hier mit ...
Während Xaver Schlager dem runden Leder nachjagt, leitet Vater Uwe Schlager – hier mit Mikl-Leitner – dessen Gasthaus.(Bild: Krone KREATIV/AFP/Aric Becker, NLK Pfeffer)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Fußball-Profi Xaver Schlager ist auch Gastwirt. In seinem Heimatort im Mostviertel besitzt der Kicker ein Landgasthaus – wo man den Sportler mitunter auch in der Küche finden kann.  

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Auf dem grünen Rasen des Fußballstadions ist Xaver Schlager die Laufmaschine im Mittelfeld und hat maßgeblichen Anteil an den Erfolgen unseres Nationalteams. Doch abseits des Sports hat der Kicker noch eine zweite große Leidenschaft – nämlich die Gastronomie.

Altes Gasthaus neu aufgebaut
Durch diese hält er trotz internationaler Karriere auch die Verbindung zu seiner Heimat Niederösterreich aufrecht. Denn der Kicker hat in St. Valentin ein eigenes Lokal: das Landgasthaus Dorfrichter in St. Valentin. In dem er – so es die Jagd nach dem runden Leder zulässt - auch durchaus selbst in Küche und Service anpackt, wie ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber zu berichten weiß.

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Kulinarische Vorlieben
Der „Gaumenbetreuer“ unserer Teamspieler kennt natürlich die feinschmeckerischen Vorlieben der rot-weiß-roten Ballesterer. Xaver Schlagers kulinarisches Herz schlägt demnach für Suppen und Nougatknödel. Wovon man sich während der Fußball-Weltmeisterschaft im „Dorfrichter“ überzeugen kann.

Xaver Schlagers Landgasthaus – ein Gästemagnet nicht nur zu Zeiten der Fußball-WM
Xaver Schlagers Landgasthaus – ein Gästemagnet nicht nur zu Zeiten der Fußball-WM(Bild: Gerhard Pfeffer)

WM-Menü wird serviert
„Denn auf der aktuellen Karte finden sich auch Gerichte aus jenem Kochbuch, in dem Fritz Grampelhuber die Lieblingsspeisen unserer Fußballhelden beschreibt“, verrät Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach einem Besuch in dem Gasthaus. Für sie ist das Lokal ein „hervorragendes Beispiel, wie innovative Betriebe im ländlichen Raum Wertschöpfung schaffen“.

Neben wirtschaftlichem Erfolg wünscht die Landeshauptfrau Xaver Schlager noch viele Tore für Österreich: „Dass er als Fußballstar seine Wurzeln nicht vergisst und nachhaltig in seine Heimat investiert, ist großartig.“

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