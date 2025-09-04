Schlager will Demut und Wirtshauskultur bewahren!

Sein bisher letztes Länderspiel in der Startformation bestritt Schlager vor mehr als 500 Tagen – im März 2024 gegen die Türkei (6:1). Dabei ist er für die Spielweise von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick einer der Schlüsselspieler. „Ich bin fit, ich bin spielfähig“, betonte Schlager. Bis er bei 100 Prozent sei, werde es noch dauern. „Ich bin ein Jahr gestanden, wo die anderen trainiert haben. Es ist nicht so einfach, ein Jahr aufzuholen, das braucht Zeit. Aber ich habe viele Einheiten hinter mir, die ganze Vorbereitung mitgemacht. Es geht in die richtige Richtung.“