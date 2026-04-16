„Bitte Burschen, soll kein Schnitzelbuch werden“

Topfenknödel auf Weltreise

Und was sind nun die Top-Gerichte im Team? „Ach ziemlich unterschiedlich, Alaba isst gerne Lamm. Patrick Pentz schwärmt für Nudelgerichte.“ Eine Horuck-Aktion wird dem 42-jährigen wohl für immer in Erinnerung bleiben. „Mit schockgefrorenen Topfenknödl bin ich zu Kevin Danso und Tottenham gereist, weil er so davon schwärmte, dass seine Kollegen die heimische Spezialität auch kosten wollten.“